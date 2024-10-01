Допоможу вашому сайту зачарувати всіх!
Як веб-дизайнер, моя мета — створювати привабливі дизайни веб-сайтів та мобільних додатків для клієнтів. Щоб досягти цієї мети, я зосереджуюсь на створенні дизайнів, які не лише візуально привабливі, але й прості у використанні, доступні та оптимізовані для продуктивності. Я можу ефективно співпрацювати з іншими людьми, прислухатися до їхніх потреб і відгуків і чітко пояснювати свій вибір дизайну.
Портфолио
- Dine Spot I Online Reservation Appнет просмотров
- FlowerLand I Log In & Sign Up Screen for Flower Appнет просмотров
- RoboKids I E-learning Dashboardнет просмотров
- E-school I User Profile for E-learning Appнет просмотров
- Destin Tattoo Company I Redesignнет просмотров
Дизайн сайтов
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