oksana_koliada

Оксана Коляда oksana_koliada

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Допоможу вашому сайту зачарувати всіх!

Як веб-дизайнер, моя мета — створювати привабливі дизайни веб-сайтів та мобільних додатків для клієнтів. Щоб досягти цієї мети, я зосереджуюсь на створенні дизайнів, які не лише візуально привабливі, але й прості у використанні, доступні та оптимізовані для продуктивності. Я можу ефективно співпрацювати з іншими людьми, прислухатися до їхніх потреб і відгуків і чітко пояснювати свій вибір дизайну.

Портфолио

Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
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