oksana_mysiuk

Оксана Мисюк oksana_mysiuk

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Домашние задания, Контрольные, Индивидуальные, SQL, IDEF0, SysML, Python, UML, Теория вероятностей, Дискретная математика и т.д.

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Общее: Ответственная, усидчивая, честная, трудолюбивая, умею проявлять гибкость, аналитический склад ума

Языки

  • українська – рідна
  • русский – свободно
  • English – Upper-Intermidiate
Знания: 

  • пакет MS Office
  • базы данных (Microsoft SQL Server, MySQL)
  • системы компьютерной алгебры (Maple, Mathcad, Matlab)
  • продукты CASE-технологий (ERwin Process Modeler, Enterprise Architect, Microsoft Visio)
  • Python
  • базовое владение HTML, CSS, PHP, R, JavaScript
Образование:

      1.  КНЭУ им. В. Гетьмана

           2018 –  (Магистратура)

           Институт информационных технологий в экономике

           Специальность: информационные управляющие системы и технологии

      2. Киевский Национальный Экономический Университет им. В. Гетьмана

           2014-2018 (Бакалаврат)

           Факультет информационных систем и технологий

           Специальность: компьютерные науки