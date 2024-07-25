oksana_mysiuk

Домашние задания, Контрольные, Индивидуальные, SQL, IDEF0, SysML, Python, UML, Теория вероятностей, Дискретная математика и т.д.
Общее: Ответственная, усидчивая, честная, трудолюбивая, умею проявлять гибкость, аналитический склад ума
Языки:
- українська – рідна
- русский – свободно
- English – Upper-Intermidiate
- пакет MS Office
- базы данных (Microsoft SQL Server, MySQL)
- системы компьютерной алгебры (Maple, Mathcad, Matlab)
- продукты CASE-технологий (ERwin Process Modeler, Enterprise Architect, Microsoft Visio)
- Python
- базовое владение HTML, CSS, PHP, R, JavaScript
1. КНЭУ им. В. Гетьмана
2018 – (Магистратура)
Институт информационных технологий в экономике
Специальность: информационные управляющие системы и технологии
2. Киевский Национальный Экономический Университет им. В. Гетьмана
2014-2018 (Бакалаврат)
Факультет информационных систем и технологий
Специальность: компьютерные науки