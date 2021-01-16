oksanabulatova_

Оксана oksanabulatova_

 
21 годУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер

Графический дизайнер и

UX/UI

Делаю оформление социальных сетей, сайты, лэндинги, наружную рекламу и не только.

Портфолио по ссылке:

https://www.behance.net/oks120348d901

Работаю как с умными, так и с красивыми

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
an4_ik
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Фото для WB
Очень понравилась предоставленная работа Оксаны, все сделала очень быстро и качественно! Рекомендую!
Анна очень ответственный и порядочный заказчик, который предоставляет чёткое ТЗ и в сроки оплачивает выполнение. Было приятно сотрудничать и надеюсь на сотрудничество в будущем. Рекомендую!
Ответный отзыв