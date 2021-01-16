Дизайнер
Графический дизайнер и
UX/UI
Делаю оформление социальных сетей, сайты, лэндинги, наружную рекламу и не только.
Портфолио по ссылке:
https://www.behance.net/oks120348d901
Работаю как с умными, так и с красивыми
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Очень понравилась предоставленная работа Оксаны, все сделала очень быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Анна очень ответственный и порядочный заказчик, который предоставляет чёткое ТЗ и в сроки оплачивает выполнение. Было приятно сотрудничать и надеюсь на сотрудничество в будущем. Рекомендую!