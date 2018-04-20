Бухгалтерское сопровождение и регистрация ФЛП, ООО

Бухгалтерскоесопровождение ФЛП:

получение ключей ЭЦП;

ведение книги доходов;

ведение

бухгалтерского, налогового, кадровогоучёта;

подготовка и сдача отчётности;

уведомление о сроках и сумме оплаты

налогов;

прохождение проверок за

ведомый период;

начисление зарплаты

нанятым сотрудникам.

Также окажу помощь в регистрации ФЛП или ООО, внесении изменений в ЕГР, смене системы налогообложения, ликвидации ФЛП, ведении учета юр. лиц и др.

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