Бухгалтерское сопровождение и регистрация ФЛП, ООО
Бухгалтерскоесопровождение ФЛП:
получение ключей ЭЦП;
ведение книги доходов;
ведение
бухгалтерского, налогового, кадровогоучёта;
подготовка и сдача отчётности;
уведомление о сроках и сумме оплаты
налогов;
прохождение проверок за
ведомый период;
начисление зарплаты
нанятым сотрудникам.
Также окажу помощь в регистрации ФЛП или ООО, внесении изменений в ЕГР, смене системы налогообложения, ликвидации ФЛП, ведении учета юр. лиц и др.
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Бухгалтерские услуги
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