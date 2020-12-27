Создание сайтов на Tilda, дизайн печатной продукци

﻿Предоставляю следующие услуги:

- Дизайн полиграфии (визитки, стикеры, сертификаты, листовки, афиши, меню, флаеры, бейджи и т.д,)

- Оформление социальных сетей

- Создание свадебной полиграфии (приглашения, список гостей и т.д)

-Создание сайтов на Tilda

и многое другое

Предоставляю несколько вариантов в разных стилях с учетом пожеланий заказчиков, гарантирую индивидуальный подход и внимание к мелочам.

Имею художественное образование, проходила множество курсов дизайна, есть опыт работы.

Обращайтесь, буду рада помочь!