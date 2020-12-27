Создание сайтов на Tilda, дизайн печатной продукци
Предоставляю следующие услуги:
- Дизайн полиграфии (визитки, стикеры, сертификаты, листовки, афиши, меню, флаеры, бейджи и т.д,)
- Оформление социальных сетей
- Создание свадебной полиграфии (приглашения, список гостей и т.д)
-Создание сайтов на Tilda
и многое другое
Предоставляю несколько вариантов в разных стилях с учетом пожеланий заказчиков, гарантирую индивидуальный подход и внимание к мелочам.
Имею художественное образование, проходила множество курсов дизайна, есть опыт работы.
Обращайтесь, буду рада помочь!
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Портфолио
- Сайт компании "Terminal"88 просмотров
- Афиши к концерту54 просмотра
- Визитки для кафе57 просмотров