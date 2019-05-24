С Антоном крайне удобно и приятно работать. Четкое ТЗ, плюс видео с объяснением того что нужно сделать и как это протестировать - это просто находка! Работу провели по договору через ИП, деньги точно в срок, никаких проблем. С удовольствием продолжу сотрудничество!