Drupal expert
Разработка сложных высоконагруженных систем на PHP.
Создание и доработка крупных проектов на Drupal.
Оптимизация, устранение любых "тормозов" проектов на Drupal и не только.
Рейт - 1500 р/ч
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
PHP
Олег мастер своего дела! Обращает внимание на детали, всегда на связи, задаёт правильные вопросы, точная оценка работ. Так же важно – адекватное соотношение цены с качеством выполнения работ. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
С Антоном крайне удобно и приятно работать. Четкое ТЗ, плюс видео с объяснением того что нужно сделать и как это протестировать - это просто находка! Работу провели по договору через ИП, деньги точно в срок, никаких проблем. С удовольствием продолжу сотрудничество!
$130
10 баллов
6 лет назад
PHP
Олегу большое спасибо! Работа выполнена на высоком уровне. Внимателен к деталям. Вдумчиво подходит к реализации.
Ответный отзыв
ТЗ четкое, всегда на связи, полное понимание того что нужно получить в итоге. В общем рекомендую!