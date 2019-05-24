oleg_gorbatyuk

Олег oleg_gorbatyuk

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Drupal expert

Разработка сложных высоконагруженных систем на PHP. 

Создание и доработка крупных проектов на Drupal. 

Оптимизация, устранение любых "тормозов" проектов на Drupal и не только.

Рейт - 1500 р/ч

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Отзывы заказчиков

egg-company
Антон 
41 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Требуется PHP-программист для исправления ошибок в работе портала
PHP
Олег мастер своего дела! Обращает внимание на детали, всегда на связи, задаёт правильные вопросы, точная оценка работ. Так же важно – адекватное соотношение цены с качеством выполнения работ. Спасибо за работу!
С Антоном крайне удобно и приятно работать. Четкое ТЗ, плюс видео с объяснением того что нужно сделать и как это протестировать - это просто находка! Работу провели по договору через ИП, деньги точно в срок, никаких проблем. С удовольствием продолжу сотрудничество!
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webjournal
Павел 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
6 лет назад
Модуль ценовых позиций. Управление ценами.
PHP
Олегу большое спасибо! Работа выполнена на высоком уровне. Внимателен к деталям. Вдумчиво подходит к реализации.
ТЗ четкое, всегда на связи, полное понимание того что нужно получить в итоге. В общем рекомендую!
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