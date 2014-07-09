Нормальный, адекватный заказчик, который может прислушиваться к комментариям по поставленным задачам. Сам до этого не имел дела с 7-кой, столкнулся оказалась "сырая", не получилось того чего ожидали, человек прислушался и переустановил систему, все сделали как надо. Из-за нестандартной ситуации не выдержал обозначенный срок, но после исправился. Так что вердикт - заказчик умеет слушать "чужое мнение" и адекватный. В итоге добились поставленной задачи. Так что если "ВЫ" адекватный исполнитель, и "заказчик адекватный" что ещё нужно для взаимовыгодного сотрудничества.