web-администратор
Опыт администрирования систем 11 лет (Win2003, Win2008), удаленный системный администратор серверов Linux/Debian CentOS/RHEL. Администрирование на постоянной основе (поддержка, мониторинг, удаленные бэкапы).
Оптимизация серверов для быстрой работы под большой нагрузкой, масштабирование.
Apache, nginx, PHP, MySQL, xcache, настройка конфигов под специфику сайта.
Также firewall с базовой защитой от DDoS и закрытием всех портов кроме нужных.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
7 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
9 лет назад
Настоятельно рекомендую. Блестяще справился с нестандартной задачей. Буду обращаться впредь. Спасибо.
Ответный отзыв
Нормальный, адекватный заказчик, который может прислушиваться к комментариям по поставленным задачам. Сам до этого не имел дела с 7-кой, столкнулся оказалась "сырая", не получилось того чего ожидали, человек прислушался и переустановил систему, все сделали как надо. Из-за нестандартной ситуации не выдержал обозначенный срок, но после исправился. Так что вердикт - заказчик умеет слушать "чужое мнение" и адекватный. В итоге добились поставленной задачи. Так что если "ВЫ" адекватный исполнитель, и "заказчик адекватный" что ещё нужно для взаимовыгодного сотрудничества.
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Системное администрирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга