oleggolen

Олег oleggolen

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Опытный Full Stack разработчик с международной сертификацией и превосходными коммуникативными навыками

Описание:

Приглашаю к сотрудничеству. Я опытный Full Stack разработчик с более чем 10летним опытом создания и внедрения инновационных технологических решений. Обладая почти 10-летним преподавательским опытом, я успешно готовил учеников к поступлению в лучшие вузы страны и трудоустройству в ведущих компаниях Новосибирска. Мои ученики сдавали международные сертификаты и экзамены.

Кроме того, я имею достаточный опыт работы в области DevOps. Я работаю с такими инструментами DevOps, как Docker, Kubernetes, Ansible и средства Ci/CD.

Как разработчик, я имею большой опыт написания сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, десктопных приложений, CRM, ERP-систем и автоматизации бизнес-процессов с помощью BPM-систем. У меня также есть большой опыт в технической аналитике и архитектуре.

Во время работы в компании Obvious (Франция) моими клиентами были такие крупные французские компании, как Leroy Merlin и Auchan.

Навыки и опыт:

  • Полный стек программирования: Java, JavaScript, Python, C#, C++

  • Веб-разработка: HTML, CSS, Bootstrap, React.js, Node.js

  • Мобильная разработка: iOS, Android

  • База данных: MySQL, PostgreSQL, MongoDB

  • Облачные вычисления: AWS, Azure, Google Cloud

  • Работа с оборудованием: Cisco, Juniper, Huawei

  • DevOps: Docker, Kubernetes, Ansible, средства Ci/CD

Официальные сертификации:

  • Международные: CCNA, MCSA, CCNA Security, Devnet Assosiate, CCNA CyberOPS, CyberOPS Assosiate, CCNP Enterprice: Core, CCNP Enterprise: Advanced Routing

Преподавательский опыт:

  • Сертифицированный инструктор Cisco

  • Сертифицирован для преподавания курсов CCNA, CCNA Security, Devnet Assosiate, CCNA CyberOPS, CyberOPS Assosiate, CCNP Enterprice: Core, CCNP Enterprise: Advanced Routing

  • Обучил многочисленных учеников, поступивших в лучшие вузы страны и устроившихся на работу в ведущие компании Новосибирска

Дополнительные навыки:

  • Переговоры с заказчиками: Умение эффективно общаться и заключать выгодные соглашения

  • Техническая экспертиза: Участие в обсуждениях по проектам автоматизации бизнеса крупных компаний, таких как Автоваз и Хартия

  • Просчет смет проектов и написание коммерческих предложений: Создание точных оценок стоимости и привлекательных предложений для потенциальных клиентов

  • Организованность, внимание к деталям и соблюдение сроков

  • Эффективная коммуникация и сотрудничество

Преимущества работы со мной:

  • Высокое качество работы и профессионализм

  • Обширные знания и опыт в различных областях технологий

  • Гибкий подход к проектам и соблюдение сроков

  • Эффективная коммуникация и сотрудничество

  • Конкурентоспособные цены

С нетерпением жду возможности обсудить ваши проекты и помочь вам реализовать технологические цели. Свяжитесь со мной сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию и индивидуальное предложение.

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Отзывы заказчиков

Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
7 баллов
год назад
Доработка верстки
Доработка сайтовУстранение ошибок
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