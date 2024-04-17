Описание:
Приглашаю к сотрудничеству. Я опытный Full Stack разработчик с более чем 10летним опытом создания и внедрения инновационных технологических решений. Обладая почти 10-летним преподавательским опытом, я успешно готовил учеников к поступлению в лучшие вузы страны и трудоустройству в ведущих компаниях Новосибирска. Мои ученики сдавали международные сертификаты и экзамены.
Кроме того, я имею достаточный опыт работы в области DevOps. Я работаю с такими инструментами DevOps, как Docker, Kubernetes, Ansible и средства Ci/CD.
Как разработчик, я имею большой опыт написания сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, десктопных приложений, CRM, ERP-систем и автоматизации бизнес-процессов с помощью BPM-систем. У меня также есть большой опыт в технической аналитике и архитектуре.
Во время работы в компании Obvious (Франция) моими клиентами были такие крупные французские компании, как Leroy Merlin и Auchan.
Навыки и опыт:
Полный стек программирования: Java, JavaScript, Python, C#, C++
Веб-разработка: HTML, CSS, Bootstrap, React.js, Node.js
Мобильная разработка: iOS, Android
База данных: MySQL, PostgreSQL, MongoDB
Облачные вычисления: AWS, Azure, Google Cloud
Работа с оборудованием: Cisco, Juniper, Huawei
DevOps: Docker, Kubernetes, Ansible, средства Ci/CD
Официальные сертификации:
Международные: CCNA, MCSA, CCNA Security, Devnet Assosiate, CCNA CyberOPS, CyberOPS Assosiate, CCNP Enterprice: Core, CCNP Enterprise: Advanced Routing
Преподавательский опыт:
Сертифицированный инструктор Cisco
Сертифицирован для преподавания курсов CCNA, CCNA Security, Devnet Assosiate, CCNA CyberOPS, CyberOPS Assosiate, CCNP Enterprice: Core, CCNP Enterprise: Advanced Routing
Обучил многочисленных учеников, поступивших в лучшие вузы страны и устроившихся на работу в ведущие компании Новосибирска
Дополнительные навыки:
Переговоры с заказчиками: Умение эффективно общаться и заключать выгодные соглашения
Техническая экспертиза: Участие в обсуждениях по проектам автоматизации бизнеса крупных компаний, таких как Автоваз и Хартия
Просчет смет проектов и написание коммерческих предложений: Создание точных оценок стоимости и привлекательных предложений для потенциальных клиентов
Организованность, внимание к деталям и соблюдение сроков
Эффективная коммуникация и сотрудничество
Преимущества работы со мной:
Высокое качество работы и профессионализм
Обширные знания и опыт в различных областях технологий
Гибкий подход к проектам и соблюдение сроков
Эффективная коммуникация и сотрудничество
Конкурентоспособные цены
С нетерпением жду возможности обсудить ваши проекты и помочь вам реализовать технологические цели. Свяжитесь со мной сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию и индивидуальное предложение.
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