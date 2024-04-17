Опытный Full Stack разработчик с международной сертификацией и превосходными коммуникативными навыками

Описание:

Приглашаю к сотрудничеству. Я опытный Full Stack разработчик с более чем 10летним опытом создания и внедрения инновационных технологических решений. Обладая почти 10-летним преподавательским опытом, я успешно готовил учеников к поступлению в лучшие вузы страны и трудоустройству в ведущих компаниях Новосибирска. Мои ученики сдавали международные сертификаты и экзамены.

Кроме того, я имею достаточный опыт работы в области DevOps. Я работаю с такими инструментами DevOps, как Docker, Kubernetes, Ansible и средства Ci/CD.

Как разработчик, я имею большой опыт написания сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, десктопных приложений, CRM, ERP-систем и автоматизации бизнес-процессов с помощью BPM-систем. У меня также есть большой опыт в технической аналитике и архитектуре.

Во время работы в компании Obvious (Франция) моими клиентами были такие крупные французские компании, как Leroy Merlin и Auchan.

Навыки и опыт:

Полный стек программирования: Java, JavaScript, Python, C#, C++

Веб-разработка: HTML, CSS, Bootstrap, React.js, Node.js

Мобильная разработка: iOS, Android

База данных: MySQL, PostgreSQL, MongoDB

Облачные вычисления: AWS, Azure, Google Cloud

Работа с оборудованием: Cisco, Juniper, Huawei

DevOps: Docker, Kubernetes, Ansible, средства Ci/CD

Официальные сертификации:

Международные: CCNA, MCSA, CCNA Security, Devnet Assosiate, CCNA CyberOPS, CyberOPS Assosiate, CCNP Enterprice: Core, CCNP Enterprise: Advanced Routing

Преподавательский опыт:

Сертифицированный инструктор Cisco

Сертифицирован для преподавания курсов CCNA, CCNA Security, Devnet Assosiate, CCNA CyberOPS, CyberOPS Assosiate, CCNP Enterprice: Core, CCNP Enterprise: Advanced Routing

Обучил многочисленных учеников, поступивших в лучшие вузы страны и устроившихся на работу в ведущие компании Новосибирска

Дополнительные навыки:

Переговоры с заказчиками: Умение эффективно общаться и заключать выгодные соглашения

Техническая экспертиза: Участие в обсуждениях по проектам автоматизации бизнеса крупных компаний, таких как Автоваз и Хартия

Просчет смет проектов и написание коммерческих предложений: Создание точных оценок стоимости и привлекательных предложений для потенциальных клиентов

Организованность, внимание к деталям и соблюдение сроков

Эффективная коммуникация и сотрудничество

Преимущества работы со мной:

Высокое качество работы и профессионализм

Обширные знания и опыт в различных областях технологий

Гибкий подход к проектам и соблюдение сроков

Эффективная коммуникация и сотрудничество

Конкурентоспособные цены

С нетерпением жду возможности обсудить ваши проекты и помочь вам реализовать технологические цели. Свяжитесь со мной сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию и индивидуальное предложение.