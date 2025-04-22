"Все, що досягнуто дресируванням, примусом, насильством, - непостійне, невірне і ненадійне."

Привіт, мене звати Олег. Я працюю вчителем в місті Світловодськ, а у вільний час люблю займатися веб-дизайном.

В вільний час також займаюсь спортом, в дизайн попав випадково, знайомий купив курси, але спробувавши йому не сподобалось, запропонувавшия пройти їх мені я погодився, після декількох занять мені зайшло, (до цього вивчав самостійно HTML/CSS, до JS так і не дійшов дизайн зайшов краще) після декількох місяців навчання отримав сертифікат, але ви самі розумієте, що сертифікат, і в підземці можна було купити. Так і в моєму випадку було щось схоже, курси пройшов, сертифікат отримав, але фундаментальних знань бракувало, довелось шукати матеріали і навчатись самостійно. Зараз можу з певненістю сказати, що готовий до помірнотяжких завдань. І продовжую свій розвиток, щоб згодом дійти до складних завдань, і задовольняти вас своєю роботою.

Працюю по передплаті 30%.

В дизайні легко незадоволюнити клієнта, тренд швидко змінюються, в дизайнера один смак, в замовника інший, в користувача третій.

Тому, якщо наші погляди щодо проекту не зійшлись, завжди є змога обговорити повернення Авансу, але краще дійти мети і буди задоволеним як замовнику, так і мені як дизайнеру.