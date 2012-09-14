Специализация: художник-дизайнер.
Графический дизайн, web-дизайн, flash-дизайн, разработка фирменного стиля, полиграфия.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшее художественное. Украинская Академия Искусств. Факультет графического дизайна 1997 г.
РАБОТА:
2007-2010 г.- художник-дизайнер креативного агентства Saatchi & Saatchi Ukraine
Обязанности: разработка фирменного стиля, дизайн полиграфической продукции, наружной рекламы, Web-дизайн, разработка Flash-баннеров, Flash-анимации, подготовка презентаций, сториборды, иллюстрации.
Клиенты: Coca-Cola, Procter&Gamble, «Наша Ряба», AXA, Укрсиббанк, Toyota, Украинский автомобильный холдинг, Craft Foods, “Бахчисарай” и др.
2004-2007г. – D'Arcy Ukraine (Saatchi & Saatchi Ukraine) креативное агентство
художник-дизайнер
Обязанности: разработка фирменного стиля, дизайн полиграфической продукции, наружной рекламы, разработка P.O.S. материалов, отрисовка сторибордов, контроль и сопровождение.
Клиенты: UMC, Coca-Cola, Procter&Gamble, «Наша Ряба», AXA, Укрсиббанк, Toyota, Украинский автомобильный холдинг, Craft Foods и др.
2003-2004 – NRG рекламное агентство
художник-дизайнер
Обязанности: разработка фирменного стиля, дизайн полиграфической продукции, наружной рекламы, разработка P.O.S. материалов, отрисовка сторибордов, контроль и сопровождение.
Клиенты: Avon, Литер, Диамантбанк, Ellite и др.
2001-2003 – "Elline" рекламное агентство
художник-дизайнер
Обязанности: разработка оригинальных конструкций для P.O.S. материалов, дизайн упаковки, рекламной полиграфии, наружной рекламы.
Клиенты: Sony, Ellite, Сandy и др.
1998-2001 – "IITP" рекламное агентство
художник-дизайнер
Обязанности: дизайн упаковки, рекламной полиграфии, наружной рекламы, периодических изданий, контроль и сопровождение.
Клиенты: Pepsi, Multi-Tabs, Nestle, Winston и др.
1997-1998 – Полиграфический центр "Блиц-Принт"
художник-дизайнер
Обязанности: дизайн этикетки и мягкой упаковки, разработка логотипов, предпечатная подготовка.
Клиенты: “Орлан”, Cocа-Cola, “Холодный яр”, “Taller” и др.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Знание ПК – Adobe Photoshop, Illustrator, QuarkXpress, InDesign, Flash, Dreamweaver, CorelDraw, Painter, Word (платформы МАС, РС)
Английский
Портфолио
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