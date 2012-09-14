olegtoka

Олег olegtoka

 
57 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Графический дизайн, иллюстрации, web-дизайн

Специализация: художник-дизайнер.

Графический дизайн, web-дизайн, flash-дизайн, разработка фирменного стиля, полиграфия.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее художественное. Украинская Академия Искусств. Факультет графического дизайна 1997 г.

РАБОТА:

2007-2010 г.- художник-дизайнер креативного агентства Saatchi & Saatchi Ukraine

Обязанности: разработка фирменного стиля, дизайн полиграфической продукции, наружной рекламы, Web-дизайн, разработка Flash-баннеров, Flash-анимации, подготовка презентаций, сториборды, иллюстрации.

Клиенты: Coca-Cola, Procter&Gamble, «Наша Ряба», AXA, Укрсиббанк, Toyota, Украинский автомобильный холдинг, Craft Foods, “Бахчисарай” и др.

2004-2007г. – D'Arcy Ukraine (Saatchi & Saatchi Ukraine) креативное агентство

художник-дизайнер

Обязанности: разработка фирменного стиля, дизайн полиграфической продукции, наружной рекламы, разработка P.O.S. материалов, отрисовка сторибордов, контроль и сопровождение.

Клиенты: UMC, Coca-Cola, Procter&Gamble, «Наша Ряба», AXA, Укрсиббанк, Toyota, Украинский автомобильный холдинг, Craft Foods и др.

2003-2004 – NRG рекламное агентство

художник-дизайнер

Обязанности: разработка фирменного стиля, дизайн полиграфической продукции, наружной рекламы, разработка P.O.S. материалов, отрисовка сторибордов, контроль и сопровождение.

Клиенты: Avon, Литер, Диамантбанк, Ellite и др.

2001-2003 – "Elline" рекламное агентство

художник-дизайнер

Обязанности: разработка оригинальных конструкций для P.O.S. материалов, дизайн упаковки, рекламной полиграфии, наружной рекламы.

Клиенты: Sony, Ellite, Сandy и др.

1998-2001 – "IITP" рекламное агентство

художник-дизайнер

Обязанности: дизайн упаковки, рекламной полиграфии, наружной рекламы, периодических изданий, контроль и сопровождение.

Клиенты: Pepsi, Multi-Tabs, Nestle, Winston и др.

1997-1998 – Полиграфический центр "Блиц-Принт"

художник-дизайнер

Обязанности: дизайн этикетки и мягкой упаковки, разработка логотипов, предпечатная подготовка.

Клиенты: “Орлан”, Cocа-Cola, “Холодный яр”, “Taller” и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Знание ПК – Adobe Photoshop, Illustrator, QuarkXpress, InDesign, Flash, Dreamweaver, CorelDraw, Painter, Word (платформы МАС, РС)

Английский

Портфолио

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