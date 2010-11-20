Вынужден оставить отрицательный отзыв. Сначала Петр сделал основу моего задания, я выбрал его исполнителем, т.к. меня порадовала скорость. Затем я указал недостатки в скриптах и стал ждать их устранения, прошло 8 дней, я напомнил о себе, на что получил ответ, что скрипты давно готовы (я должен был сам догадаться об этом или каждый день заново тестировать скрипты на готовность). Посмотрев на тестовом домене скрипты, я увидел то же самое, что и 8 дней назад. Недостатки устранены не были, а также не была доделана часть функционала. Я перечисли все то, что не было доделано 2 дня назад - написал личное сообщение и мейл - ответа не получил вообще. В итоге я потерял 2 недели (В заявке было указано - 5 дней), а работы не получил... Мне не нужны такие исполнители, которые срывают сроки и которых нужно уговаривать работать. НЕ рекомендую вам такого исполнителя.