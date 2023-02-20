Привет!
Меня зовут Лена, мне 22 года и я веб-дизайнер из Харькова. Специализируюсь на дизайне сайтов, постоянно обучаюсь и улучшаю навыки в профессии, т.к. считаю, что правильно составленный дизайн - это залог успешного бизнеса и это даёт возможность достигать новых показателей. Работая со мной, Вы получаете качество и скорость, возможность привлечь новых посетителей сайта, заинтересовать и донести им нужную информацию.
Здесь Вы найдете то, что искали!
Выполняю работы качественно и быстро, на связи 24/7
Всегда делаю как для себя - на совесть и всегда остаюсь на связи, даже после завершения проекта!
Предоставляю услуги по разработке:
Landing page
Многостраничных сайтов
Дизайнов приложений
Интерфейсов
Адаптивного дизайна
Визитных карточек
С удовольствием обсужу все детали голосом!
Для полного понимания всей картины проэкта пообщаюсь с Вами по Телеграму, Скайпу или Зуму. Звоните, с радостью отвечу на любые вопросы!
Срок исполнения от 1 до 4 дней в зависимости от сложности работы.
Мои контакты для связи:
Работаю каждый день с 10:00 - 22:00 (по Киевскому времени).
Telegram - https://t.me/april0999
Instagram - https://is.gd/EMYsyf
Почта - [email protected]
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