olenabogatova_

Елена Богатова olenabogatova_

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Услуги дизайнера Web/UX/UI landing page

Привет!

Меня зовут Лена, мне 22 года и я веб-дизайнер из Харькова. Специализируюсь на дизайне сайтов, постоянно обучаюсь и улучшаю навыки в профессии, т.к. считаю, что правильно составленный дизайн - это залог успешного бизнеса и это даёт возможность достигать новых показателей. Работая со мной, Вы получаете качество и скорость, возможность привлечь новых посетителей сайта, заинтересовать и донести им нужную информацию.

Здесь Вы найдете то, что искали!

Выполняю работы качественно и быстро, на связи 24/7


Всегда делаю как для себя - на совесть и всегда остаюсь на связи, даже после завершения проекта!


Предоставляю услуги по разработке:

  1. Landing page

  2. Многостраничных сайтов

  3. Дизайнов приложений

  4. Интерфейсов

  5. Адаптивного дизайна

  6. Визитных карточек

С удовольствием обсужу все детали голосом!

Для полного понимания всей картины проэкта пообщаюсь с Вами по Телеграму, Скайпу или Зуму. Звоните, с радостью отвечу на любые вопросы!

Срок исполнения от 1 до 4 дней в зависимости от сложности работы.


Мои контакты для связи:

Работаю каждый день с 10:00 - 22:00 (по Киевскому времени).
Telegram - https://t.me/april0999
Instagram - https://is.gd/EMYsyf
Почта - [email protected]

Портфолио