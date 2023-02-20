Услуги дизайнера Web/UX/UI landing page

Привет!



Меня зовут Лена, мне 22 года и я веб-дизайнер из Харькова. Специализируюсь на дизайне сайтов, постоянно обучаюсь и улучшаю навыки в профессии, т.к. считаю, что правильно составленный дизайн - это залог успешного бизнеса и это даёт возможность достигать новых показателей. Работая со мной, Вы получаете качество и скорость, возможность привлечь новых посетителей сайта, заинтересовать и донести им нужную информацию.



Здесь Вы найдете то, что искали!

Выполняю работы качественно и быстро, на связи 24/7



Всегда делаю как для себя - на совесть и всегда остаюсь на связи, даже после завершения проекта!





Предоставляю услуги по разработке:



Landing page Многостраничных сайтов Дизайнов приложений Интерфейсов Адаптивного дизайна Визитных карточек

С удовольствием обсужу все детали голосом!



Для полного понимания всей картины проэкта пообщаюсь с Вами по Телеграму, Скайпу или Зуму. Звоните, с радостью отвечу на любые вопросы!



Срок исполнения от 1 до 4 дней в зависимости от сложности работы.





Мои контакты для связи:



Работаю каждый день с 10:00 - 22:00 (по Киевскому времени).

Telegram - https://t.me/april0999

Instagram - https://is.gd/EMYsyf

Почта - [email protected]