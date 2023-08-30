Олена olenabonditgmailolenabonditgmail
Команда спеціалістів з високим рівнем професіоналізму, відповідальності, згуртованості, відданості цілям і цінностям компанії, а також є справжніми фанатами своєї справи. Ми не один рік співпрацюємо з організаціями розміром від стартапів і до великих компаній. Створюючи веб-сайт, ми використовуємо найнадійніші технології та застосунки, адже довірившись нам, Ви можете бути впевнені в безпеці та якості наданих послуг. Основні наші види послуг:
- Створення сайтів на TYPO3 CMS 4.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
- Створення сайтів на WordPress
- ext: Flux, VHS, news, felogin, femanager, solr ...
- fluid, typoscript, TCA, flexform
- 120+ проектів TYPO3 з Fluid.
- Налаштовуються елементи контенту в бекенд TYPO3.
- Інтеграція TYPO3 Frontend з використанням Extbase і Fluid Extension.
- Стиль інтерфейсу з використанням SCSS і оптимізації швидкості.
- Оновлення сайту до версії 10.x і 11.x.
- Адаптивний дизайн для різної ширини екрану (смартфон, планшет, комп'ютер і т.д.).
- Хостинг. Оптимізація сервера. Встановлення SSL сертифікату.
- Landing page1 просмотр
- Landing page2 просмотра
- Vicellishoes.com2 просмотра
- Emirabiz.com1 просмотр
- Everhomes.ae2 просмотра
- Ai-berlin.com4 просмотра
- Projektzukunft.berlin3 просмотра
- TYPO35 просмотров