Фрілансер, ТУРО3 розробник

Команда спеціалістів з високим рівнем професіоналізму, відповідальності, згуртованості, відданості цілям і цінностям компанії, а також є справжніми фанатами своєї справи. Ми не один рік співпрацюємо з організаціями розміром від стартапів і до великих компаній. Створюючи веб-сайт, ми використовуємо найнадійніші технології та застосунки, адже довірившись нам, Ви можете бути впевнені в безпеці та якості наданих послуг. Основні наші види послуг:

- Створення сайтів на TYPO3 CMS 4.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x

- Створення сайтів на WordPress

- ext: Flux, VHS, news, felogin, femanager, solr ...

- fluid, typoscript, TCA, flexform

- 120+ проектів TYPO3 з Fluid.

- Налаштовуються елементи контенту в бекенд TYPO3.

- Інтеграція TYPO3 Frontend з використанням Extbase і Fluid Extension.

- Стиль інтерфейсу з використанням SCSS і оптимізації швидкості.

- Оновлення сайту до версії 10.x і 11.x.

- Адаптивний дизайн для різної ширини екрану (смартфон, планшет, комп'ютер і т.д.).

- Хостинг. Оптимізація сервера. Встановлення SSL сертифікату.