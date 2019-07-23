Качественные сайты с индивидуальным дизайном
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Виды сайтов, которые я делаю:
1. Сайт-визитка
2. Сайт-портфолио
3. Корпоративный сайт
4. Блог , новостной сайт
5. Каталог продукции
6. Сайт-портфолио
7. Лендинг
Сайты делаются на движке Wordpress.
Портфолио
- Сайт-визитка для общественной организации163 просмотра
- Сайта для фотографа145 просмотров
- Сайт для личного блога173 просмотра
- Блог по урокам рисования131 просмотр
- Сайт по перевозке тяжеловесных грузов106 просмотров
- Сайта-визитка по доставке щебня128 просмотров
- Сайта-визитка по производству щебня131 просмотр
- Сайт для компании добывающей промышленности113 просмотров
- Интернет-магазина сувенирной продукции116 просмотров
- Интернет-магазина детской одежды126 просмотров
- Новостной сайт112 просмотров
- Лендинг маммолога191 просмотр