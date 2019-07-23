Качественные сайты с индивидуальным дизайном

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Виды сайтов, которые я делаю:

1. Сайт-визитка

2. Сайт-портфолио

3. Корпоративный сайт

4. Блог , новостной сайт

5. Каталог продукции

6. Сайт-портфолио

7. Лендинг

Сайты делаются на движке Wordpress.