$8000
нужна команда для создания платформы онлайн казино платформа по которой люди могут подключать свои сайты к системе напишите кто в этом разбирается Выслушаю всех
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
9 лет назад
нужна команда для создания платформы онлайн казино платформа по которой люди могут подключать свои сайты к системе напишите кто в этом разбирается Выслушаю всех
Подключить интернет-эквайринг сбербанк для OpenCart2 Version 2.0.2.0 (trn_rs.1.1)Коротко говоря подключить оплату сбербанком к опенкарту