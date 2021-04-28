olesya_dolgopola

Веб-дизайнер I Сайт "под ключ"I UX/UI дизайн

Здравствуйте! Меня зовут Олеся, и я занимаюсь разработкой сайтов.

Создаю сайты «под ключ «на платформе Tilda, также могу разработать Вам дизайн без вёрстки.

Почему следует выбрать именно меня для сотрудничества среди всех моих коллег в данной сфере? — Имею опыт работы в продажах более 3-х лет, а значит смогу повысит конверсию Вашего сайта.

— Закончила курс Михаила Тимочко «Сайты, деньги, 2 ствола».

— На протяжении всей работы даю максимальную обратную связь.

— Использую коды для достижения задуманных результатов.

— Создаю анимацию любой сложности.

— В мою работу также входит грамотное адаптирование сайта под все мобильные устройства.

Что Вы получите по завершению работы?

— Современны дизайн Вашего сайта.

— Ваша конверсия возрастёт в разы.

— Поддержка на протяжении месяца после завершения работы.

— Подключение всех платёжных систем.

— Выполнения работы в срок по нашим договорённостям.

Жду Ваших предложений по поводу сотрудничества, отвечу на все Ваши вопросы.

С уважением, Ваш веб-дизайнер Олеся :)