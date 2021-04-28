olesya_dolgopola

Здравствуйте! Меня зовут Олеся, и я занимаюсь разработкой сайтов.
Создаю сайты «под ключ «на платформе Tilda, также могу разработать Вам дизайн без вёрстки.
Почему следует выбрать именно меня для сотрудничества среди всех моих коллег в данной сфере? — Имею опыт работы в продажах более 3-х лет, а значит смогу повысит конверсию Вашего сайта.
— Закончила курс Михаила Тимочко «Сайты, деньги, 2 ствола».
— На протяжении всей работы даю максимальную обратную связь.
— Использую коды для достижения задуманных результатов.
— Создаю анимацию любой сложности.
— В мою работу также входит грамотное адаптирование сайта под все мобильные устройства.
Что Вы получите по завершению работы?
— Современны дизайн Вашего сайта.
— Ваша конверсия возрастёт в разы.
— Поддержка на протяжении месяца после завершения работы.
— Подключение всех платёжных систем.
— Выполнения работы в срок по нашим договорённостям.
Жду Ваших предложений по поводу сотрудничества, отвечу на все Ваши вопросы.
С уважением, Ваш веб-дизайнер Олеся :)