olesya_m

Олеся olesya_m

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Добрый день, уважаемый заказчик!

Предлагаю свои услуги по копирайтингу, рерайтингу и переводу текстов (рабочая группа: английский - русский).

Специализируюсь на:

  • написании научных статей, рефератов и курсовых работ по экономическим специальностям;
  • переводе деловых писем, договоров, коммерческих предложений и финансовых документов (английский язык);
  • копирайтинг и рерайтинг текстов на близкие мне тематики, в том числе: домашний быт, воспитание детей, кулинария, развлечения и спорт.
Рассмотрю заказы отличные от указанных тематик, поскольку заинтересована в расширении интересов и кругозора.

Образование: степень магистра по Финансам и банковскому делу, дополнительная специальность - перевод деловой корреспонденции и документации (английский язык).

 

По всем вопросам просьба обращаться по e-mail: [email protected] 

С уважением, Олеся Моренко.

Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$5/час
от $50от 10 дней
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