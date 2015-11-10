Добрый день, уважаемый заказчик!
Предлагаю свои услуги по копирайтингу, рерайтингу и переводу текстов (рабочая группа: английский - русский).
Специализируюсь на:
- написании научных статей, рефератов и курсовых работ по экономическим специальностям;
- переводе деловых писем, договоров, коммерческих предложений и финансовых документов (английский язык);
- копирайтинг и рерайтинг текстов на близкие мне тематики, в том числе: домашний быт, воспитание детей, кулинария, развлечения и спорт.
Образование: степень магистра по Финансам и банковскому делу, дополнительная специальность - перевод деловой корреспонденции и документации (английский язык).
По всем вопросам просьба обращаться по e-mail: [email protected]
С уважением, Олеся Моренко.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$5/час
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