Добрый день, уважаемый заказчик!

Предлагаю свои услуги по копирайтингу, рерайтингу и переводу текстов (рабочая группа: английский - русский).

Специализируюсь на:

написании научных статей, рефератов и курсовых работ по экономическим специальностям;

переводе деловых писем, договоров, коммерческих предложений и финансовых документов (английский язык);

копирайтинг и рерайтинг текстов на близкие мне тематики, в том числе: домашний быт, воспитание детей, кулинария, развлечения и спорт.

Рассмотрю заказы отличные от указанных тематик, поскольку заинтересована в расширении интересов и кругозора.

Образование: степень магистра по Финансам и банковскому делу, дополнительная специальность - перевод деловой корреспонденции и документации (английский язык).

По всем вопросам просьба обращаться по e-mail: [email protected]

С уважением, Олеся Моренко.