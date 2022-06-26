olga_artem

Ольга olga_artem

 
51 годУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Точно, как в аптеке! Выполню Ваше задание качественно и в срок!

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Привет!

Меня зовут Ольга, я занимаюсь созданием сайтов на Тильде. Также делаю баннеры в Фигме.

Основные направления работы:

  • верстка сайта на Тильде, подключение всех форм;
  • адаптивный дизайн;
  • настройка домена;
  • баннеры для соцсетей;
  • прототипирование.
Пишу грамотно от "природы". Прочитаю внимательно текст перед версткой сайта, исправлю ошибки.

Имею высшее фармацевтическое образование. Многолетний опыт работы в аптеке научил меня:

  • очень внимательно относиться к мелочам;
  • всегда вникать в проблему клиента;
  • направлять все свои силы и умения на выполнение четко поставленных задач;
  • беречь время, но при этом уделять максимум внимания своему клиенту;
  • относиться с юмором к себе и ценить жизнь.
Буду рада сотрудничеству!

Контакты:

Viber +380(97)4439912 (в режиме чата)

Telegram @aolga0507 +380(66)8481183

Почта [email protected]

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