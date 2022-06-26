Точно, как в аптеке! Выполню Ваше задание качественно и в срок!
Привет!
Меня зовут Ольга, я занимаюсь созданием сайтов на Тильде. Также делаю баннеры в Фигме.
Основные направления работы:
- верстка сайта на Тильде, подключение всех форм;
- адаптивный дизайн;
- настройка домена;
- баннеры для соцсетей;
- прототипирование.
Имею высшее фармацевтическое образование. Многолетний опыт работы в аптеке научил меня:
- очень внимательно относиться к мелочам;
- всегда вникать в проблему клиента;
- направлять все свои силы и умения на выполнение четко поставленных задач;
- беречь время, но при этом уделять максимум внимания своему клиенту;
- относиться с юмором к себе и ценить жизнь.
Контакты:
Viber +380(97)4439912 (в режиме чата)
Telegram @aolga0507 +380(66)8481183
Почта [email protected]
Портфолио
- Прототип лендинга8 просмотров
- Баннер, хайлайтс и аватарка8 просмотров
- Лендинг для тренинга "Богатый фрилансер"15 просмотров
- Прототип лендинга8 просмотров