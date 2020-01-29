СММ-специалист

Меня зовут Ольга. Я СММ-специалист.

Немного предыстории  Закончила Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». В настоящее время заканчиваю там же магистратуру по специальности «менеджмент и маркетинг».

Прошла обучение в лучшей школе удалённых профессий - Dina_school по специальности СММ- специалист. Постоянно повышаю квалификацию (курсы, вебинары).

Оказываю комплексные услуги по ведению и продвижению бизнеса в Инстаграм, а так же отдельные услуги:

✅Определение и анализ ЦА, задач и выработка стратегии

✅анализ конкурентов

✅Разбор аккаунта

✅Упаковка аккаунта (оформление шапки, вечные сториз)

✅Создание сайта Таплинк

✅Написание контент плана

✅Планирование ленты в едином стиле

✅Написание постов - продающий, развлекательный, информационный

✅Создание фото и видео-макетов (для рекламы, конкурсов/акций, постов или сториз)

✅создание прайсов, гайдов и тд.

✅Привлечение новых подписчиков бесплатными и платными методами

✅Общение в директе, на комментарии в постах

Буду рада сотрудничеству!