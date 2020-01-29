Меня зовут Ольга. Я СММ-специалист.
Немного предыстории Закончила Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». В настоящее время заканчиваю там же магистратуру по специальности «менеджмент и маркетинг».
Прошла обучение в лучшей школе удалённых профессий - Dina_school по специальности СММ- специалист. Постоянно повышаю квалификацию (курсы, вебинары).
Оказываю комплексные услуги по ведению и продвижению бизнеса в Инстаграм, а так же отдельные услуги:
✅Определение и анализ ЦА, задач и выработка стратегии
✅анализ конкурентов
✅Разбор аккаунта
✅Упаковка аккаунта (оформление шапки, вечные сториз)
✅Создание сайта Таплинк
✅Написание контент плана
✅Планирование ленты в едином стиле
✅Написание постов - продающий, развлекательный, информационный
✅Создание фото и видео-макетов (для рекламы, конкурсов/акций, постов или сториз)
✅создание прайсов, гайдов и тд.
✅Привлечение новых подписчиков бесплатными и платными методами
✅Общение в директе, на комментарии в постах
Буду рада сотрудничеству!