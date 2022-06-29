Графический дизайнер
Работаю в Figma, Illustrator, Photoshop
Я против войны в Украине!
Портфолио
- 3D модель детской кровати1 просмотр
- 5х4 м2 просмотра
- Набор баннеров для бренда "Погрызухин"2 просмотра
- Набор баннеров для рулеток Lishinu2 просмотра
- Сайт для сантехнической компании1 просмотр
- Лендинг для фотографа в Figma2 просмотра
- Лотерейный номер Simbio2 просмотра
- Макет коробок для Simbio-club2 просмотра
- Simbio реклама кормов Boreal и PureLuxe2 просмотра
- Набор баннеров для рекламы рулеток Lishinu3 просмотра