olga_greenie

Ольга olga_greenie

 
25 летРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер

Работаю в Figma, Illustrator, Photoshop

FigmaIllustratorPhotoshop
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