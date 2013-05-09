olga_mozhaieva

Умно, тонко, лаконично о тайнах человеческой души

Всем привет!

Я практикующий студент-психолог

http://www.b17.ru/omozhaieva/

Хорошо владею словом, люблю и умею писать.

До недавнего времени я была автором широкого профиля, а теперь решила сконцентрироваться вокруг своей специальности.

Заинтересована в сотрудничестве с психологическими порталами, блогами. Нужна курсовая или реферат - можем обсудить. :)

Готова создавать качественный контент по направлениям:

- общая психология;

- детская психология;

- материнство и отцовство;

- сексология;

- психосоматика и другим.

Работаю вдумчиво, спешке предпочитаю качество.

Стоимость работ обсуждаю с заказчиком в каждом индивидуальном случае.