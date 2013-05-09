olga_mozhaieva

Умно, тонко, лаконично о тайнах человеческой души
Всем привет!
Я практикующий студент-психолог
Хорошо владею словом, люблю и умею писать.
До недавнего времени я была автором широкого профиля, а теперь решила сконцентрироваться вокруг своей специальности.
Заинтересована в сотрудничестве с психологическими порталами, блогами. Нужна курсовая или реферат - можем обсудить. :)
Готова создавать качественный контент по направлениям:
- общая психология;
- детская психология;
- материнство и отцовство;
- сексология;
- психосоматика и другим.
Работаю вдумчиво, спешке предпочитаю качество.
Стоимость работ обсуждаю с заказчиком в каждом индивидуальном случае.
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
Все 100 балов из 10 возможных!) Ярко, оперативно, грамотно - надежный человек! Большой плюс в сотрудничестве, что заранее Оля обсуждает возможные альтернативные моменты по написанию для достижения оптимального решения. Мои самые наилучшие пожелания и рекомендации!
Ответный отзыв
Лера - отличный заказчик и партнер! Все задания предельно четки и ясны. Оплата мгновенно после сдачи работ. Очень довольна нашим сотрудничеством!