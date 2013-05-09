olga_mozhaieva

Ольга Можаева olga_mozhaieva

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Умно, тонко, лаконично о тайнах человеческой души

Всем привет!

Я практикующий студент-психолог

http://www.b17.ru/omozhaieva/

Хорошо владею словом, люблю и умею писать.

До недавнего времени я была автором широкого профиля, а теперь решила сконцентрироваться вокруг своей специальности.

Заинтересована в сотрудничестве с психологическими порталами, блогами. Нужна курсовая или реферат - можем обсудить. :)

Готова создавать качественный контент по направлениям:

- общая психология;

- детская психология;

- материнство и отцовство;

- сексология;

- психосоматика и другим.

Работаю вдумчиво, спешке предпочитаю качество.

Стоимость работ обсуждаю с заказчиком в каждом индивидуальном случае.

Отзывы заказчиков

Valeriya-ya
Валерия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Копирайтинг
Все 100 балов из 10 возможных!) Ярко, оперативно, грамотно - надежный человек! Большой плюс в сотрудничестве, что заранее Оля обсуждает возможные альтернативные моменты по написанию для достижения оптимального решения. Мои самые наилучшие пожелания и рекомендации!
Лера - отличный заказчик и партнер! Все задания предельно четки и ясны. Оплата мгновенно после сдачи работ. Очень довольна нашим сотрудничеством!
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