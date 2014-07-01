Нужен контент менеджер для добавления товаров (садовый центр). Добавление фото, краткого и полного описания, 2 языка (русский и украинский).
Наполнение сайтов34 заявки
Закрыт
8 лет назад
Нужен контент менеджер для добавления товаров (садовый центр). Добавление фото, краткого и полного описания, 2 языка (русский и украинский).
Нужен контент менеджер для добавления описания к товарам, которые уже есть на сайте. Добавлять на 2-х языках (рус. и укр.). Товары интернет магазина по продаже растений (садовый центр).
При добавлении товара с длинным названием закрывается артикул товара, http://ecoveles.com.ua/category/abrikos/. Нужно подправить так, что бы картинка товара автоматически опускалась ниже, но не растягивая общую иконку товара.