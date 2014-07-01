olgakoval

Ольга Коваль olgakoval

 
35 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добавить описание к товарам

    Нужен контент менеджер для добавления описания к товарам, которые уже есть на сайте. Добавлять на 2-х языках (рус. и укр.). Товары интернет магазина по продаже растений (садовый центр).

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Корректировка товара на сайте

    При добавлении товара с длинным названием закрывается артикул товара, http://ecoveles.com.ua/category/abrikos/. Нужно подправить так, что бы картинка товара автоматически опускалась ниже, но не растягивая общую иконку товара.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад