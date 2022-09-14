Привіт, мене звати Ольга, я професійна розробниця і дизайнерка веб-сайтів з більш ніж 5-річним досвідом роботи.
Спеціалізуюсь на WordPress, WooCommerce, Elementor, Shopify та Wix.
✅Успішно розробила понад 40 вебсайтів.
✅ Завжди гнучка в обговоренні ціни.
Беру на себе повний цикл розробки сайту або лише частину роботи, наприклад:
1) Бізнес та маркетинг аналіз
2) Прототипування
3) Дизайн/редизайн
4) Розробку (WordPress/Shopify/Wix)
5) Технічну підтримку сайту
6) Виправлення проблем на вашому веб-сайті або додавання нових функцій
Я маю великий досвід як Frontened та Backend розробниця, можу створити кастомні теми та плагіни на WordPress. Мої навички — це поєднання програмування (PHP, HTML, CSS і JavaScript) і UX/UI дизайну.
Що я можу зробити?
✔️ Створити сайт на WordPress/Shopify/Wix.
✔️ Створити шаблон для WordPress.
✔️ Створити плагін для WordPress.
✔️ Оптимізувати швидкість сайту на WordPress.
✔️ Зробити SEO-оптимізацію сайту.
✔️ Зробити верстку макету PSD/Figma у HTML.
✔️ Зробити верстку макету PSD/Figma на WordPress.
Ви можете розраховувати на якісний результат, увагу до деталей, естетичний сучасний дизайн, та професійне, доброзичливе спілкування. Я завжди в курсі IT-тенденцій.
Перегляньте моє портфоліо, і якщо ви зацікавлені, надішліть мені повідомлення.
Портфолио
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- Магазин на WordPress + Woocommerce10 просмотров
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