Професійна розробниця веб-сайтів на WordPress та Shopify

Привіт, мене звати Ольга, я професійна розробниця і дизайнерка веб-сайтів з більш ніж 5-річним досвідом роботи.

Спеціалізуюсь на WordPress, WooCommerce, Elementor, Shopify та Wix.

✅Успішно розробила понад 40 вебсайтів.

✅ Завжди гнучка в обговоренні ціни.

Беру на себе повний цикл розробки сайту або лише частину роботи, наприклад:

1) Бізнес та маркетинг аналіз

2) Прототипування

3) Дизайн/редизайн

4) Розробку (WordPress/Shopify/Wix)

5) Технічну підтримку сайту

6) Виправлення проблем на вашому веб-сайті або додавання нових функцій

Я маю великий досвід як Frontened та Backend розробниця, можу створити кастомні теми та плагіни на WordPress. Мої навички — це поєднання програмування (PHP, HTML, CSS і JavaScript) і UX/UI дизайну.

Що я можу зробити?

✔️ Створити сайт на WordPress/Shopify/Wix.

✔️ Створити шаблон для WordPress.

✔️ Створити плагін для WordPress.

✔️ Оптимізувати швидкість сайту на WordPress.

✔️ Зробити SEO-оптимізацію сайту.

✔️ Зробити верстку макету PSD/Figma у HTML.

✔️ Зробити верстку макету PSD/Figma на WordPress.

Ви можете розраховувати на якісний результат, увагу до деталей, естетичний сучасний дизайн, та професійне, доброзичливе спілкування. Я завжди в курсі IT-тенденцій.

Перегляньте моє портфоліо, і якщо ви зацікавлені, надішліть мені повідомлення.