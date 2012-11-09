olgamurr

Ольга olgamurr

 
47 летРоссия/Мурманск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Окончила СЗФ МГЭИ специализация экономист-финансист 1999 год

Опыт работы:

2001-2008 Петровский колледж Преподаватель экономическх дисциплин

2008- 2012 СЗТУ, заместитель руководителя, преподаватель экономических дисциплин

Отзывы заказчиков
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
$10
10 баллов
11 лет назад
Реферат
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
$10
10 баллов
11 лет назад
Реферат по микроэкономике
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
от $15
от 3 дней
нет рейтинга