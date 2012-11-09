Окончила СЗФ МГЭИ специализация экономист-финансист 1999 год
Опыт работы:
2001-2008 Петровский колледж Преподаватель экономическх дисциплин
2008- 2012 СЗТУ, заместитель руководителя, преподаватель экономических дисциплин
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11 лет назад
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$10
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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