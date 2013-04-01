Контрольные работы по сопромату, строймату, теоретической механике и тд

Окончила Брестский государственный технический университет с красным дипломом. В настоящее время магистрант. Выполню любые курсовые работы по сопромату, теории упругости, строймату, железобетонным, металлическим, деревянным конструкциям.

Также занимаюсь копирайтом и рерайтом на строительную тематику, а также туризм, красота и здоровье.