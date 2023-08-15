Рерайтинг
Долго работала онлайн, развивалась, умею писать своими словами, тем более кому надо по Рерайтингу
то писать, цена зависеть от текста текст в размере а4 2 листка то 5 $ - если текст маленький то 1 $
продажа текстов -100 символов 20 грн
написание текстов на вашу тему - 1000 символов 200 грн
делаю тексты менше слов больше понятней 200символов -40 грн
моя личная електроная почта [email protected] пишите по вопросам
также принимаю в $ и грн
Во входе роботы объясню( жду вас )
Портфолио
- Рерайтинг - на замовлення2 просмотра
Рерайтинг
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$5/час
от $10от 1 дня
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