Рерайтинг

Долго работала онлайн, развивалась, умею писать своими словами, тем более кому надо по Рерайтингу

то писать, цена зависеть от текста текст в размере а4 2 листка то 5 $ - если текст маленький то 1 $

продажа текстов -100 символов 20 грн

написание текстов на вашу тему - 1000 символов 200 грн

делаю тексты менше слов больше понятней 200символов -40 грн

моя личная електроная почта [email protected] пишите по вопросам

также принимаю в $ и грн