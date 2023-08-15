olia_012

Ольга olia_012

 
32 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рерайтинг

Долго работала онлайн, развивалась, умею писать своими словами, тем более кому надо по Рерайтингу

то писать, цена зависеть от текста текст в размере а4 2 листка то 5 $ - если текст маленький то 1 $

  • продажа текстов -100 символов 20 грн

  • написание текстов на вашу тему - 1000 символов 200 грн

  • делаю тексты менше слов больше понятней 200символов -40 грн

моя личная електроная почта [email protected] пишите по вопросам

также принимаю в $ и грн

Во входе роботы объясню( жду вас )

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Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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