Моё резюме и услуги

Я создаю самые технически-сложные проекты в Украине

Я лично общаюсь с каждым клиентом, разбираюсь во всех технологических деталях

Я - программист и архитектор веб-сервисов с опытом в очень больших проектах

Моя команда - НЕ АГЕНТСТВО, мы объединение технических экспертов

Мы, кто даст реальные гарантии (по договору)

Первая консультация по проекту - в подарок. Напишите мне сейчас

Опыт в различных предметных областях - торговля, недвижимость, финансы, мониторинг, склады, отделы компаний, рекрутинг, логистика, ПО для аналитики, маркетинг, франчайзинг, DWH, SAAS, платформы, медицина, спорт, генетика

Наш сайт - https://systems.ingello.com

Рекомендации и опыт в проф соц сети - https://linkedin.com/in/olijen

Примеры работ - http://business.ingello.com

https://business.ingello.com/razrabotka

https://business.ingello.com/post/by-category?id=4&page=3&per-page=10

https://business.ingello.com/post/by-category?id=4&page=2&per-page=10

Мой код - http://github.com/olijen

> Специализация - Бизнес проекты и учет. Автоматизация процессов. Всё, что связано с интернетом.

> Цена - Рыночная, выгодная, сверяемся со статистикой dou.ua.

> Метод - Анализ проблемы. Прототип. Проектирование. Программирование и тесты. Сопровождение и развитие.

> Команда - Небольшая, без лишнего менеджмента.

В чём я хорошо разбираюсь?

Проектирование и разработка административных панелей, учетных систем, сайтов со сложной логикой, систем с поиском, упорядочиванием и фильтрацией.

Автоматизация бизнеса, аналитики и продаж, складской и бухгалтерский учет, инвестиционные проекты. (E-commerce, ERP, CRM, CMS, ACL...)

Программирование веб-сервера, разработка приложений, автоматизация процессов (PHP7, Yii2, Laravel, Symfony, NodeJS)

Проектирование и программная архитектура (UML, BPMN, OOP, OOA, DDD, MVC, HMVC)

Оптимизация использования ресурсов хостинга - это экономия Ваших денег и довольные пользователи (Nginx, Apache, MySQL)

Разработка баз данных. Оптимизация, нормализация. Миграции. (MySQL, PostgreSQL, NoSQL)

Разработка браузерных приложений - классических и SPA (одностраничных) (JavaScript, TypeScript, Angular2, React)

Техническая поддержка, администрирование и настройка сервера (Linux, bash)

Проектирование и программирование, ориентированное на бизнес

С использованием знаний в системном анализе

Предлагаю созвониться и познакомиться =)