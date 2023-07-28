Я создаю самые технически-сложные проекты в УкраинеПрограммирование сложных WEB-проектов и WEB-интерфейсов
Я лично общаюсь с каждым клиентом, разбираюсь во всех технологических деталях
Я - программист и архитектор веб-сервисов с опытом в очень больших проектах
Моя команда - НЕ АГЕНТСТВО, мы объединение технических экспертовМы единственные, кто даст реальные гарантии (по договору)
Первая консультация по проекту - в подарок. Напишите мне сейчасНаши Проекты - моб. приложения и сложные корпоративные системы.
Опыт в различных предметных областях - торговля, недвижимость, финансы, мониторинг, склады, отделы компаний, рекрутинг, логистика, ПО для аналитики, маркетинг, франчайзинг, DWH, SAAS, платформы, медицина, спорт, генетика
Наш сайт - https://systems.ingello.com
Рекомендации и опыт в проф соц сети - https://linkedin.com/in/olijen
Примеры работ - http://business.ingello.com
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Мой код - http://github.com/olijen
> Специализация - Бизнес проекты и учет. Автоматизация процессов. Всё, что связано с интернетом.
> Цена - Рыночная, выгодная, сверяемся со статистикой dou.ua.
> Метод - Анализ проблемы. Прототип. Проектирование. Программирование и тесты. Сопровождение и развитие.
> Команда - Небольшая, без лишнего менеджмента.
В чём я хорошо разбираюсь?
Проектирование и разработка административных панелей, учетных систем, сайтов со сложной логикой, систем с поиском, упорядочиванием и фильтрацией.
Автоматизация бизнеса, аналитики и продаж, складской и бухгалтерский учет, инвестиционные проекты.
(E-commerce, ERP, CRM, CMS, ACL...)
Программирование веб-сервера, разработка приложений, автоматизация процессов
(PHP7, Yii2, Laravel, Symfony, NodeJS)
Проектирование и программная архитектура
(UML, BPMN, OOP, OOA, DDD, MVC, HMVC)
Оптимизация использования ресурсов хостинга - это экономия Ваших денег и довольные пользователи
(Nginx, Apache, MySQL)
Разработка баз данных. Оптимизация, нормализация. Миграции.
(MySQL, PostgreSQL, NoSQL)
Разработка браузерных приложений - классических и SPA (одностраничных)
(JavaScript, TypeScript, Angular2, React)
Техническая поддержка, администрирование и настройка сервера
(Linux, bash)