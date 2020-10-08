Логотип, Фирменный стиль
Здраствуйте. Меня зовут Ольга.
Разработаю:
- Логотип
- Все составляющие фирменного стиля
Пишите в личные сообщения соц. сетей и мы реализуем вашу идею быстро и качественно!
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Я против войны в Украине!
Портфолио
- ПОСТ В ИНСТАГРАМ КОСМЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ60 просмотров
- ЗДОРОВЫЙ РАЦИОН47 просмотров
- ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ВЫПУСКНОГО53 просмотра
- ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ТАТУАЖА ACCENT85 просмотров
- ПЛАКАТ СУРСКОГО РУБЕЖА227 просмотров
- ЛОГОТИП СУРСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА210 просмотров
- ПЛАКАТ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ151 просмотр
- ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА146 просмотров
- ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ Н-П КОНФЕРЕНЦИИ144 просмотра
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
3 года назад
Все отлично! Внесены все необходимые правки, работой довольны.
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна. Оплата в срок. Рекомендую!
$11
10 баллов
3 года назад
Заказывал у Ольги дизайн плаката для офлайн-применения (наружная реклама). Работа выполнена в срок, всё супер.
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ. Рекомендую!
$9
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель. Задачу выполнила качественно и в срок. Особенно понравилось, что мелкие визуальные доработки были выполнены без всяких нареканий.
Ответный отзыв
Приятный заказчик, четко поставленное ТЗ. Рекомендую!
$5
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель! Всё быстро и в срок, плюс цена порадовала. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный заказчик, четко поставленное ТЗ. Рекомендую!
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга