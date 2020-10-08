olikkkk

Оля Герасимова olikkkk

 
23 годаРоссия/Чебоксары
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Логотип, Фирменный стиль

Здраствуйте. Меня зовут Ольга.

Разработаю:

  • Логотип
  • Все составляющие фирменного стиля
Точное соблюдение сроков.

Пишите в личные сообщения соц. сетей и мы реализуем вашу идею быстро и качественно!

Контакты:

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Больше работ смотри тут:

behance.net/nnnnnnnnnnnnnn

Отзывы заказчиков
AkbMarket
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
2 года назад
Сделать макет для баннера 1.7м х 3м
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
StanlySEO
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Сделать презентацию/буклет
Все отлично! Внесены все необходимые правки, работой довольны.
Сотрудничеством довольна. Оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$11
10 баллов
3 года назад
Сделать дизайн наружного плаката
Заказывал у Ольги дизайн плаката для офлайн-применения (наружная реклама). Работа выполнена в срок, всё супер.
Четко поставленное ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Contentwork
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$9
10 баллов
3 года назад
Создать инфографику для сайта
Отличный исполнитель. Задачу выполнила качественно и в срок. Особенно понравилось, что мелкие визуальные доработки были выполнены без всяких нареканий.
Приятный заказчик, четко поставленное ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
irapiter
Ирина 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Дизайн-оформление фамильного диплома
Отличный исполнитель! Всё быстро и в срок, плюс цена порадовала. Однозначно рекомендую!
Приятный заказчик, четко поставленное ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга