Качественное ретуширование и редактирование фотографий, цветокоррекция, удаление фонов. Работа в Photoshop, Lightroom и Corel Draw.

Предлагаю профессиональные услуги по обработке фотографий (ретуширование, цветокоррекция, удаление фонов), редактирую любые снимки или изображения.

Ценю Ваше и своё время!)

Работаю в Photoshop, Lightroom и Corel Draw. Могу сделать для Вас коллаж любой сложности.

Ознакомиться с моими работами можно в портфолио, но там опубликовано не всё, что я умею.

Если остались вопросы, можете связаться со мной: