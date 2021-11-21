Качественное ретуширование и редактирование фотографий, цветокоррекция, удаление фонов. Работа в Photoshop, Lightroom и Corel Draw.
Предлагаю профессиональные услуги по обработке фотографий (ретуширование, цветокоррекция, удаление фонов), редактирую любые снимки или изображения.
Ценю Ваше и своё время!)
Работаю в Photoshop, Lightroom и Corel Draw. Могу сделать для Вас коллаж любой сложности.
Ознакомиться с моими работами можно в портфолио, но там опубликовано не всё, что я умею.
Если остались вопросы, можете связаться со мной:
- Telegram - @olakonni
- Instagram - @olkonni
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Коллажи44 просмотра
- Ретуширование и редактирование фотографий.47 просмотров
- Ретуширование и редактирование фотографий.50 просмотров
- Ретуширование и редактирование фотографий.48 просмотров