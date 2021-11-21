olkonni

Ольга olkonni

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественное ретуширование и редактирование фотографий, цветокоррекция, удаление фонов. Работа в Photoshop, Lightroom и Corel Draw.

Предлагаю профессиональные услуги по обработке фотографий (ретуширование, цветокоррекция, удаление фонов), редактирую любые снимки или изображения.

Ценю Ваше и своё время!)

Работаю в Photoshop, Lightroom и Corel Draw. Могу сделать для Вас коллаж любой сложности. 

Ознакомиться с моими работами можно в портфолио, но там опубликовано не всё, что я умею.

Если остались вопросы, можете связаться со мной:

  • Telegram - @olakonni
  • Instagram - @olkonni
Photoshop