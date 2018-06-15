Привлеку клиентов в Ваш бизнес с помощью контекстной рекламы.

Привет.

Буду рада знакомству.

Меня зовут Виола Павлова.

Привлеку клиентов в Ваш бизнес с помощью контекстной рекламы.

В настоящее время я занимаюсь интернет-маркетингом, а именно - контекстной рекламой в Яндекс.Директ и таргетированной рекламой в VK. Мой основной профиль - это реклама в РСЯ. На данном этапе я - новичок. Скоро я буду тестировать новый подход к настройке рекламы в РСЯ и внедрять новые инструменты, поэтому готова настроить Вам проект на очень привлекательных условиях. Качество настройки будет на высоте! Настраивать проект буду строго по инструкции опытного наставника.

Если у Вас есть бизнес или Вы планируете протестировать какой-то новый проект, пишите мне в личных сообщениях и сэкономьте на запуске рекламы. По всем вопросам Вы можете написать мне в личные сообщения.

Я буду максимально полезной, если Вы:

- Собственник бизнеса

- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя.

Со своей стороны гарантирую:

- Только целевой трафик.

- На связи 7 дней в неделю.

Рабочий график с 8:00 до 20:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти на контакт.

- Полный доступ к рекламным кампаниям.

Аккаунты, на которых я делаю настройку рекламы, привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете остановить/запустить/редактировать рекламные кампании.

Если я вызвала Ваш интерес и Вы считаете возможным поработать вместе, напишите мне:

vk.com/violapaoli

Или позвоните: +7 905 *** ** **

WhatsApp: +7 905 *** ** **

Viber: +7 905 *** ** **

Mail: [email protected]