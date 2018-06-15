Привет.
Буду рада знакомству.
Меня зовут Виола Павлова.
Привлеку клиентов в Ваш бизнес с помощью контекстной рекламы.
В настоящее время я занимаюсь интернет-маркетингом, а именно - контекстной рекламой в Яндекс.Директ и таргетированной рекламой в VK. Мой основной профиль - это реклама в РСЯ. На данном этапе я - новичок. Скоро я буду тестировать новый подход к настройке рекламы в РСЯ и внедрять новые инструменты, поэтому готова настроить Вам проект на очень привлекательных условиях. Качество настройки будет на высоте! Настраивать проект буду строго по инструкции опытного наставника.
Если у Вас есть бизнес или Вы планируете протестировать какой-то новый проект, пишите мне в личных сообщениях и сэкономьте на запуске рекламы. По всем вопросам Вы можете написать мне в личные сообщения.
Я буду максимально полезной, если Вы:
- Собственник бизнеса
- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя.
Со своей стороны гарантирую:
- Только целевой трафик.
- На связи 7 дней в неделю.
Рабочий график с 8:00 до 20:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти на контакт.
- Полный доступ к рекламным кампаниям.
Аккаунты, на которых я делаю настройку рекламы, привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете остановить/запустить/редактировать рекламные кампании.
Если я вызвала Ваш интерес и Вы считаете возможным поработать вместе, напишите мне:
Или позвоните: +7 905 *** ** **
WhatsApp: +7 905 *** ** **
Viber: +7 905 *** ** **
Mail: [email protected]