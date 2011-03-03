Здравствуйте. Очень нужны авторы для выполнения расчетных, контрольных, курсовых и дипломных работ по техническим дисциплинам. Сообщайте перечень дисциплин, которые выполняете и контактные данные (e-mail, icq)
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Продолжается набор авторов студенческих работ, которые готовы делать контрольные и курсовые по техническим дисциплинам. Автор должен бесплатно вносить доработки в свою работу до полной сдачи преподавателю. Все работы должны быть ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт13 лет назад
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Нужны авторы студенческих работ, которые готовы делать контрольные и курсовые по техническим специальностям: электротехника, сопромат,гидравлика, детали машин, Материаловедение, Металловедение, Метрология, стандартизация, сертификация, Строительство, Строительная механика, Теоретическая механика, Теплотехника, Техническая механика, Теория машин ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт13 лет назад
Учебная дисциплина Психология Вид работы Реферат Тема работы Характеристика «Взрослого» в сравнении со «зрелой» и «полноценно функционирующей» личностью. Примерное кол-во страниц 20 Срок выполнения 14.03.2011Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Вид работы Реферат Тема работы Гомосексуализм Содержание работы есть план ,по которому нужно сделать Примерное кол-во страниц 28 Примечания к заявке Работа должна быть выполнена строго по плану Срок выполнения ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Учебная дисциплина: Экономика отраслей Вид работы: Реферат Тема работы: Значение АДАПТИВНОСТИ работников промышленного предприятия в условиях посткризисной модернизации экономики Содержание работы: Рассмотреть значение адаптивности работников больше с экономической точки, нежели психологической. Влияние ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Предмет: Программирование Тема: Разработка программного обеспечения для семантического анализа текста технической литературы Объем: 80 листов Срок: 10.04.2011 Пожелания: Необходимы программа на С# по вышеуказанной теме и теоретическая часть Цена : ...Закрыт14 лет назад
Дисциплина «МИКРОПРОЦЕССОРЫ И ЭВМ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ». Тема: «Разработка аппаратного и программного обеспечений микропроцессорной системы» Содержание работы: Выполнить задание №8 Примерное кол-во страниц 20 Примечания к заявке: цену указывать в рублях ...Закрыт14 лет назад
Учебная дисиплина Психология Вид работы Реферат Тема работы «Современные представления о психике человека, ее структуре и функциях.» Срок выполнения 03.03.2011Рефераты, Курсовые и Дипломы20 заявокЗакрыт14 лет назад
Учебная дисиплина Туризм Вид работы Диплом Тема работы Создание имиджа и фирменного стиля кафе. Содержание работы цель: разработка предложений и мероприятий по созданию имиджа и фирменного стиля кафе. объект: кафе, предмет: особенности ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт14 лет назад