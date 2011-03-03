olsheu

Евгений olsheu

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужны авторы на технические дисциплины.

    Здравствуйте. Очень нужны авторы для выполнения расчетных, контрольных, курсовых и дипломных работ по техническим дисциплинам. Сообщайте перечень дисциплин, которые выполняете и контактные данные (e-mail, icq)

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются авторы технических дисциплин

    Продолжается набор авторов студенческих работ, которые готовы делать контрольные и курсовые по техническим дисциплинам. Автор должен бесплатно вносить доработки в свою работу до полной сдачи преподавателю. Все работы должны быть ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются авторы по техническим дисциплинам

    Нужны авторы студенческих работ, которые готовы делать контрольные и курсовые по техническим специальностям: электротехника, сопромат,гидравлика, детали машин, Материаловедение, Металловедение, Метрология, стандартизация, сертификация, Строительство, Строительная механика, Теоретическая механика, Теплотехника, Техническая механика, Теория машин ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат психология

    Учебная дисциплина Психология Вид работы Реферат Тема работы Характеристика «Взрослого» в сравнении со «зрелой» и «полноценно функционирующей» личностью. Примерное кол-во страниц 20 Срок выполнения 14.03.2011

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат про гомосексуализм

    Вид работы Реферат Тема работы Гомосексуализм Содержание работы есть план ,по которому нужно сделать Примерное кол-во страниц 28 Примечания к заявке Работа должна быть выполнена строго по плану Срок выполнения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по экономике отраслей

    Учебная дисциплина: Экономика отраслей Вид работы: Реферат Тема работы: Значение АДАПТИВНОСТИ работников промышленного предприятия в условиях посткризисной модернизации экономики Содержание работы: Рассмотреть значение адаптивности работников больше с экономической точки, нежели психологической. Влияние ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по программированию

    Предмет: Программирование Тема: Разработка программного обеспечения для семантического анализа текста технической литературы Объем: 80 листов Срок: 10.04.2011 Пожелания: Необходимы программа на С# по вышеуказанной теме и теоретическая часть Цена : ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая практика по информационным технологиям

    Дисциплина «МИКРОПРОЦЕССОРЫ И ЭВМ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ». Тема: «Разработка аппаратного и программного обеспечений микропроцессорной системы» Содержание работы: Выполнить задание №8 Примерное кол-во страниц 20 Примечания к заявке: цену указывать в рублях ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по туризму

    Учебная дисиплина Туризм Вид работы Диплом Тема работы Создание имиджа и фирменного стиля кафе. Содержание работы цель: разработка предложений и мероприятий по созданию имиджа и фирменного стиля кафе. объект: кафе, предмет: особенности ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад