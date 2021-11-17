Диктор, озвучка
Работаю на радио. Люблю все, что связано дикторским мастерством и написанием текстов.
Стараюсь постоянно развиваться, и совершенствовать свои навыки.
Люблю учиться, прислушиваюсь к критике, терпеливо отношусь к процессу освоения
новых знаний. Голос для меня - инструмент, с помощью которого я могу передать разные
настроения, эмоции и характеры.
Творческая и энергичная. Знаю как открыть резервный запас энергии в себе и других,
легко нахожу общий язык с разными людьми.
В свободное время озвучиваю аудио-книги для своего YouTube-канала. Выступаю в роли
ведущей подкастов.
Люблю активный отдых и природу.
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