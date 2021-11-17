Диктор, озвучка

Работаю на радио. Люблю все, что связано дикторским мастерством и написанием текстов.

Стараюсь постоянно развиваться, и совершенствовать свои навыки.

Люблю учиться, прислушиваюсь к критике, терпеливо отношусь к процессу освоения

новых знаний. Голос для меня - инструмент, с помощью которого я могу передать разные

настроения, эмоции и характеры.

Творческая и энергичная. Знаю как открыть резервный запас энергии в себе и других,

легко нахожу общий язык с разными людьми.

В свободное время озвучиваю аудио-книги для своего YouTube-канала. Выступаю в роли

ведущей подкастов.

Люблю активный отдых и природу.