Здравствуйте!
Я занимаюсь созданием анимированных видеороликов:
Рекламных. Продающих. Обучающих. Видео-визиток. Интро. Лого. Всех остальных.
Примеры анимации: goo.gl/MTK3Z3
Примеры рисованного видео: goo.gl/fHPqLt
Примеры качественной прорисовки: goo.gl/D139CD
Информация о преимуществах дудл-видео: vk.cc/7nky6p
Мои навыки:
Видеомонтаж и анимация,
создание продающих сценариев,
запись озвучки (в.т.ч. дикторской профессиональной),
отрисовка графики,
музыкальное оформление и звуковые эффекты,
понимание механизмов работы рекламы и маркетинга.
Мои инструменты:
Adobe Illustrator
Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro
Adobe Audition
Отзывы на мои работы: vk.cc/7I3UP7
Информация о преимуществах дудл-видео: vk.cc/7nky6p
А, ну и самое главное — со мной приятно работать. Я адекватна.