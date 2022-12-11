Анимированные видеоролики для бизнеса

Здравствуйте!

Я занимаюсь созданием анимированных видеороликов:

Рекламных. Продающих. Обучающих. Видео-визиток. Интро. Лого. Всех остальных.

﻿Примеры анимации: goo.gl/MTK3Z3

Примеры рисованного видео: goo.gl/fHPqLt

Примеры качественной прорисовки: goo.gl/D139CD

Информация о преимуществах дудл-видео: vk.cc/7nky6p

Мои навыки:

﻿Видеомонтаж и анимация,

﻿создание продающих сценариев,

﻿запись озвучки (в.т.ч. дикторской профессиональной),

﻿отрисовка графики,

﻿музыкальное оформление и звуковые эффекты,

﻿понимание механизмов работы рекламы и маркетинга.

Мои инструменты:

﻿Adobe Illustrator

﻿Adobe After Effects

﻿Adobe Premiere Pro

﻿Adobe Audition

Отзывы на мои работы: vk.cc/7I3UP7

Информация о преимуществах дудл-видео: vk.cc/7nky6p

А, ну и самое главное — со мной приятно работать. Я адекватна.