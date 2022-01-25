- Внешняя оптимизация (наращивание ссылочной массы: работа с биржами Miralinks, Collaborator), аутрич;- Самостоятельное ведение крупных проектов различных тематик на различных cms в поисковых системах Google и Яндекс
- Составление аудита юзабилити, понимание UI/UX принципов, работа по улучшению юзабилити сайта
- Анализ технической составляющей (проведение технического аудита сайта), составление тех. задания программисту/ контент-менеджеру на исправление ошибок
- Анализ конкурентов (ссылочной массы и стратегии продвижения ресурса)
- Контроль выполнения работы программиста/копирайтера/контент-менеджера
- Планирование и составление краткосрочной и долгосрочной стратегии продвижения
- Составление отчетности по окончанию периода
- Работа с инструментами SEO
- Работа с системами аналитики
- Составление технических рекомендаций для программистов и копирайтеров