- Внешняя оптимизация (наращивание ссылочной массы: работа с биржами Miralinks, Collaborator), аутрич;- Самостоятельное ведение крупных проектов различных тематик на различных cms в поисковых системах Google и Яндекс

- Составление аудита юзабилити, понимание UI/UX принципов, работа по улучшению юзабилити сайта

- Анализ технической составляющей (проведение технического аудита сайта), составление тех. задания программисту/ контент-менеджеру на исправление ошибок

- Анализ конкурентов (ссылочной массы и стратегии продвижения ресурса)

- Контроль выполнения работы программиста/копирайтера/контент-менеджера

- Планирование и составление краткосрочной и долгосрочной стратегии продвижения

- Составление отчетности по окончанию периода

- Работа с инструментами SEO

- Работа с системами аналитики

- Составление технических рекомендаций для программистов и копирайтеров