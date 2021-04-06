GRAPHIC DESIGNER
Создание фирменного стиля, разработка полиграфии, рекламных макетов.
На связи 24/7, корректировки входят в стоимость макета.
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Портфолио
- Листовка75 просмотров
- Меню69 просмотров
- Фирменный стиль82 просмотра
- Фирменный стиль83 просмотра
- Фирменный стиль80 просмотров
- Баннер для сайта36 просмотров
- Баннер для инстаграма24 просмотра
- Логотип для кофейни34 просмотра
- Баннер для инстаграма22 просмотра
- Логотип для квеста30 просмотров
- Баннер для инстаграма34 просмотра
- Логотип для салона красоты38 просмотров