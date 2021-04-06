olyatruntova90

Ольга olyatruntova90

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
GRAPHIC DESIGNER

Создание фирменного стиля, разработка полиграфии, рекламных макетов.

На связи 24/7, корректировки входят в стоимость макета.

Портфолио

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