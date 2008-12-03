Onejay (Ванджей)
ди-джей, композитор, музыкант, звукорежиссер, электронщик и креативщик.
услуги:
- написание саундтреков для комп. игрушек, фильмов, мультфильмов;
- джинглы на радио;
- озвучка видео с высоким качеством 24 бит 192 кГц (библиотека 400 гигаБайт), музыкальная озвучка;
- реставрация звука;
- музыка (минус) в любом направлении от классической (в университете был любимый предмет - гармония) до современной танцевальной;
- обработка плагинами и чистка (убирание дыхание, шумы) диктора;
- сведение и мастеринг;
- переобработка (reedit) музыкального материала, ремикс;
- написание эксклюзивных авторских рингтонов, и просто рингтонов.
Дискография:
2005 год - получил поощрительный приз в конкурсе ремиксов Русланы
http://www.ruslana.com.ua/releasesrus/251105details.html
2006-2008 - звукорежиссер/композитор на ПП "Контур Плюс", создал 200 ремиксов на школьную программу МОУ.
2008 - Symbiotic Mind - label Royal Tracks - RYL098 (2008-12-03)
01/ One Jay - Symbiotic Mind (Origina Mix)
02/ One Jay - Rivalty (Origina Mix)
03/ One Jay - Dagra (Origina Mix)
04/ One Jay - Igri (Origina Mix)
https://www.beatport.com/en-US/html/content/release/detail/147552/symbiotic_mind