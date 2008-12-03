Onejay (Ванджей)

ди-джей, композитор, музыкант, звукорежиссер, электронщик и креативщик.

услуги:

- написание саундтреков для комп. игрушек, фильмов, мультфильмов;

- джинглы на радио;

- озвучка видео с высоким качеством 24 бит 192 кГц (библиотека 400 гигаБайт), музыкальная озвучка;

- реставрация звука;

- музыка (минус) в любом направлении от классической (в университете был любимый предмет - гармония) до современной танцевальной;

- обработка плагинами и чистка (убирание дыхание, шумы) диктора;

- сведение и мастеринг;

- переобработка (reedit) музыкального материала, ремикс;

- написание эксклюзивных авторских рингтонов, и просто рингтонов.

Дискография:

2005 год - получил поощрительный приз в конкурсе ремиксов Русланы

http://www.ruslana.com.ua/releasesrus/251105details.html

2006-2008 - звукорежиссер/композитор на ПП "Контур Плюс", создал 200 ремиксов на школьную программу МОУ.

2008 - Symbiotic Mind - label Royal Tracks - RYL098 (2008-12-03)

01/ One Jay - Symbiotic Mind (Origina Mix)

02/ One Jay - Rivalty (Origina Mix)

03/ One Jay - Dagra (Origina Mix)

04/ One Jay - Igri (Origina Mix)

https://www.beatport.com/en-US/html/content/release/detail/147552/symbiotic_mind