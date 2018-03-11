Редактор/ журналист

Образование:

Сертификат: Учебный Центр «Специалист» при МГТУ им. Баумана, "Компьютерная верстка и графический дизайн" (2005 г.),

Диплом: Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра редакционно-издательского дела и информатики, специальность "Журналист", (2009 г.),

Сертификат: Дистанционные курсы практической стилистики, риторики и культуры речи, (2016 г.).

Член Союза журналистов России.

Опыт работы по специальности - 12 лет.

Занимаюсь редактированием по всем направлениям: от правки постов в соцсетях до вычитки многотомных книжных серий. Работаю с текстовыми элементами видеоконтента: анимация, титры, упаковка. Являюсь автором повести, неоднократно отмеченной в эфирах российских радиостанций.

Портфолио:

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. ЛИРИК И ГРАЖДАНИН﻿ (общественно-политический журнал "Мужская работа"),

Ответственность за опасное вождение могут назначить до конца года (ИД "Российская газета")

Физиология ДТП, или почему так важно пристегиваться в автомобиле? (ИД "Аргументы и факты")

Подборка эссе для радио "Вера"

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