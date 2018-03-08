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ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. ЛИРИК И ГРАЖДАНИН (общественно-политический журнал "Мужская работа"),
Ответственность за опасное вождение могут назначить до конца года (ИД "Российская газета")
Физиология ДТП, или почему так важно пристегиваться в автомобиле? (ИД "Аргументы и факты")
Подборка эссе для радио "Вера"