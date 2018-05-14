onlinepromouter

Максим onlinepromouter

 
39 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
SOC-PROMO.COM - все виды продвижения и накрутки в социальных сетях!

SOC-PROMO.COM: это уникальный инструмент для раскрутки в социальных сетях! 

Проявляйте социальную активность, и уже завтра вы заметите, как растет популярность вашего бренда или сайта. 

Мы предоставляем возможность быстро и качественно раскрутить свои аккаунты и страницы во всех популярных соцсетях и привлечь внимание к своему бизнесу. 

Мы работаем с всеми популярными социальными сетями: 

- Вконтакте 

- Facebook 

- Одноклассники 

- Twitter 

- Instagram 

- Google+ 

- YouTube 

Социальные сети – это отличный способ для взаимодействия людей и бизнеса. В последние несколько лет социальные сети полностью изменили мир Интернета и маркетинга. Начните использовать для раскрутки эти новые формы общения как можно скорее! Если ранее комментарии, репосты и лайки к вашей новости было трудно заработать, то с сервисом smm-раскрутки "Soc-Promo.com" это станет намного проще. Услуги по раскрутке групп, сообществ в социальных сетях и продвижение сайтов в Яндекс, Google и др. поисковиках. Лайки, репосты, подписчики, друзья, комментарии, отзывы, серфинг, просмотры все есть в нашем ассортименте услуг. Все работы производятся естественно без ботов, только живые люди! Новое поколение инструментов для раскрутки в социальных сетях. Проявляйте социальную активность, и уже завтра вы заметите, как растет популярность вашего бренда или сайта! 

Ваши возможности с нами: 

- Привлечь внимание к себе и представить свою компанию и сайт... 

- Рассказать об услугах и предложить свои товары ... 

- Раскрутить свои аккаунты или страницы в социальных сетях ... 

- Ускорить продвижение вашего сайта и бренда в поисковиках ... 

- Нарастить ссылочную массу для сайта (повышение ТиЦ и PR) 

- Привлечь траффик на сайт или зрителей на ролик в YouTube ... 

СТОИМОСТЬ НАШИХ УСЛУГ: 

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*** ВКОНТАКТЕ *** 

1000 лайков – 340 руб 

1000 подписчиков – 440 руб 

1000 репостов – 390 руб 

*** ОДНОКЛАССНИКИ *** 

1000 классов – 340 руб 

1000 друзей – 440 руб 

1000 поделиться – 390 руб 

1000 подписчиков – 440 руб 

*** FACEBOOK *** 

1000 лайков – 440 руб 

1000 подписчиков – 540 руб 

1000 друзей – 540 руб 

*** INSTAGRAM *** 

1000 лайков – 490 руб 

1000 подписчиков – 630 руб 

*** TWITTER *** 

1000 лайков – 490 руб 

1000 твитов – 540 руб 

1000 читателей – 630 руб 

1000 ретвитов – 540 руб 

*** GOOGLE+ *** 

1000 лайков – 340 руб 

1000 подписчиков – 440 руб 

1000 репостов – 390 руб 

*** YOUTUBE *** 

1000 подписчиков – 490 руб 

1000 лайков – 280 руб 

1000 просмотров – 190 руб 

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C уважением 

Коллектив Soc-Promo.com 

Портфолио
Социальные сети (SMM и SMO)
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