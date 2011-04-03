$400
Совершенствование организации муниципального управления (на примере Управы района Строгино СЗАО города Москвы) Добрый день! Нужно написать диплом на данную тему. В короткие сроки.
Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
Закрыт
14 лет назад
Совершенствование организации муниципального управления (на примере Управы района Строгино СЗАО города Москвы) Добрый день! Нужно написать диплом на данную тему. В короткие сроки.
"Активизация устаревших слов в современной речи" Написание курсовой работы на данную тему. Без практики. Обьем-25-30 страниц(шрифт 14)