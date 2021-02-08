onlyketch

Андрей onlyketch

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Аккуратная вёрстка за разумную плату для всех устройств!

Привет, меня зовут Андрей и я верстаю сайты:

  • Адаптивно, под любые разрешения (планшеты, телефоны, ноутбуки)
  • Валидно, у сайта не будет проблем с индексацией в поисковиках
  • По макетам любого формата: PSD, Figma, Adobe XD, Sketch, PDF
  • С применение JQuery - анимация, слайдеры, всплывающие окна
  • Дополнительно настраиваю формы обратной связи на вашу почту (и на telegram по желанию)
  • Загружаю на хостинг, оптимизирую картинки по весу
Использую технологии:

  • Методология БЭМ
  • Flex, Grid css
  • Препроцессор sass
  • JavaScript, JQuery
  • PHP
  • MySQL
  • Bootstrap 4
Контакты:

Email: [email protected]

Telegram: @andrei_samoylenko﻿

Whats'up: +79647602729

Личный сайт: yescss.ru

И еще:

Я изучаю веб-дизайн UI/UX, недавно закончил курс «Веб-дизайнер: Взрывной старт», имею опыт работы в Figma и Photoshop. В свободное время смотрю обучающие ролики по своей специализации, играю в FIFA на приставке, читаю статьи. ﻿

PHPJavascriptMySQLCSSBootstrapFigmajQuerySASSPhotoshopФорма обратной связиSketch
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Установить метрику на сайт битрикс
Задача была непростой, но Андрей выполнил все очень качественно. На сайте у нас код криворуко сделан был, и при установке кода вёрстка постоянно слетала, решил заказать данную услугу у Андрея и он все сделал. Приятно работать с профессионалами! Спасибо!
Адекватный заказчик, поставил задачу и произвел оплату в соответствие с договоренностью! Рекомендую к сотрудничеству.
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