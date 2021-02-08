Аккуратная вёрстка за разумную плату для всех устройств!

Привет, меня зовут Андрей и я верстаю сайты:

Адаптивно, под любые разрешения (планшеты, телефоны, ноутбуки)

Валидно, у сайта не будет проблем с индексацией в поисковиках

По макетам любого формата: PSD, Figma, Adobe XD, Sketch, PDF

С применение JQuery - анимация, слайдеры, всплывающие окна

Дополнительно настраиваю формы обратной связи на вашу почту (и на telegram по желанию)

Загружаю на хостинг, оптимизирую картинки по весу

Методология БЭМ

Flex, Grid css

Препроцессор sass

JavaScript, JQuery

PHP

MySQL

Bootstrap 4

Email: [email protected]

Telegram: @andrei_samoylenko﻿

Whats'up: +79647602729

Личный сайт: yescss.ru

И еще:

Я изучаю веб-дизайн UI/UX, недавно закончил курс «Веб-дизайнер: Взрывной старт», имею опыт работы в Figma и Photoshop. В свободное время смотрю обучающие ролики по своей специализации, играю в FIFA на приставке, читаю статьи. ﻿