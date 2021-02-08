Аккуратная вёрстка за разумную плату для всех устройств!
Привет, меня зовут Андрей и я верстаю сайты:
- Адаптивно, под любые разрешения (планшеты, телефоны, ноутбуки)
- Валидно, у сайта не будет проблем с индексацией в поисковиках
- По макетам любого формата: PSD, Figma, Adobe XD, Sketch, PDF
- С применение JQuery - анимация, слайдеры, всплывающие окна
- Дополнительно настраиваю формы обратной связи на вашу почту (и на telegram по желанию)
- Загружаю на хостинг, оптимизирую картинки по весу
- Методология БЭМ
- Flex, Grid css
- Препроцессор sass
- JavaScript, JQuery
- PHP
- MySQL
- Bootstrap 4
Email: [email protected]
Telegram: @andrei_samoylenko
Whats'up: +79647602729
Личный сайт: yescss.ru
И еще:
Я изучаю веб-дизайн UI/UX, недавно закончил курс «Веб-дизайнер: Взрывной старт», имею опыт работы в Figma и Photoshop. В свободное время смотрю обучающие ролики по своей специализации, играю в FIFA на приставке, читаю статьи.
Я против войны в Украине!
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Задача была непростой, но Андрей выполнил все очень качественно. На сайте у нас код криворуко сделан был, и при установке кода вёрстка постоянно слетала, решил заказать данную услугу у Андрея и он все сделал. Приятно работать с профессионалами! Спасибо!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, поставил задачу и произвел оплату в соответствие с договоренностью! Рекомендую к сотрудничеству.