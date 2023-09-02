копирайтинг, написание сценариев, сюжетов

Приветствую вас в моем портфолио!

Меня зовут Aйсултан , и я являюсь опытным и творческим фрилансером. Моя страсть к творчеству позволяет мне создавать уникальные и качественные решения для клиентов.

Мои навыки:

1) копирайтинг ,написание текстов и т.д.

2) создание сценариев и сюжетов

Что я предлагаю:

Индивидуальный подход к каждому проекту

Высокое качество выполнения работ

Соблюдение сроков и обещаний

Открытость к обратной связи и корректировкам