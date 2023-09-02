копирайтинг, написание сценариев, сюжетов
Приветствую вас в моем портфолио!
Меня зовут Aйсултан , и я являюсь опытным и творческим фрилансером. Моя страсть к творчеству позволяет мне создавать уникальные и качественные решения для клиентов.
Мои навыки:
1) копирайтинг ,написание текстов и т.д.
2) создание сценариев и сюжетов
Что я предлагаю:
Индивидуальный подход к каждому проекту
Высокое качество выполнения работ
Соблюдение сроков и обещаний
Открытость к обратной связи и корректировкам
Сценарии
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$2/час
от $2от 3 дней
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