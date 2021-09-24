Необходимо провести конкурентный анализ и составить портреты пользователей, для которых будет составлен прототип лендинга с продающим текстом. Тематика будущего лендинга строительство и продажа частных домов и коттеджей. Перечень материалов которые требуются на выходе: [list=1][*]Анализ с отзовиков,форумов,социальных сетей. [list=1][*]Пример: [url=https://docs.google.com/presentation/d/18ohz5ADV028uwyAUPUT3aZNrpSmvtSpOPRowQw7HtIQ/edit#slide=id.gaf73937007_0_33]https://docs.google.com/presentation/d/18ohz5ADV028uwyAUPUT3aZNrpSmvtSpOPRowQw7HtIQ/edit#slide=id.gaf73937007_0_33[/url] [/list][*]Сбор ...