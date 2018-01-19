Бэкенд разработчик
Мои навыки:
- Языки программирования: PHP, JS
- Базы данных: MySQL, MSSQL
- Разработка на Wordpress (создание шаблонов, плагинов, доработка функционала)
- Разработка на Битрикс (создание шаблонов, клмпонентов, модулей, доработка функционала)
- Разработка парсеров, модулей на чистом PHP
Процесс взаимодействия и разработки:
1. Вы предоставляете ТЗ, я смотрю, уточняю, задаю вопросы и вырабатываю решение задачи. Оцениваю сроки и стоимость, если нет заранее фиксированного бюджета
2. Если мы с вами работаем впервые, то я беру предоплату 50%
3. Всю работу я веду на своем тестовом сервере, куда предварительно закачиваю вашу базу данных и сайт (если разработка идет не с нуля)
4. Если проект большой и задач много, то мы можем договориться делать и оплачивать работу поэтапно.
5. Произвожу работы, показываю вам результаты
6. Если все вас устраивает, то вы оплачиваете оставшуюсю стоимость и я переношу изменения на ваш боевой сервер
7. Done!
8. Отзыв с ващей и моей стороны по желанию
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