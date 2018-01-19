Backend-разработчик

Бэкенд разработчик

Мои навыки:

- Языки программирования: PHP, JS

- Базы данных: MySQL, MSSQL

- Разработка на Wordpress (создание шаблонов, плагинов, доработка функционала)

- Разработка на Битрикс (создание шаблонов, клмпонентов, модулей, доработка функционала)

- Разработка парсеров, модулей на чистом PHP

Процесс взаимодействия и разработки:

1. Вы предоставляете ТЗ, я смотрю, уточняю, задаю вопросы и вырабатываю решение задачи. Оцениваю сроки и стоимость, если нет заранее фиксированного бюджета

2. Если мы с вами работаем впервые, то я беру предоплату 50%

3. Всю работу я веду на своем тестовом сервере, куда предварительно закачиваю вашу базу данных и сайт (если разработка идет не с нуля)

4. Если проект большой и задач много, то мы можем договориться делать и оплачивать работу поэтапно.

5. Произвожу работы, показываю вам результаты

6. Если все вас устраивает, то вы оплачиваете оставшуюсю стоимость и я переношу изменения на ваш боевой сервер

7. Done!

8. Отзыв с ващей и моей стороны по желанию

Профили на гитхабе и битбакете:

https://bitbucket.org/evg555/

https://github.com/evg555/