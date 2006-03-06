Общие принципы 1) Ядро объединяет в себе от 6 сайтов с возможностью добавления. 2) Едная регистрация для всех проектов. Модули Ядра - состоят из маленьких модулей с возможностью добавить – редактировать – удалить модуль. 1) Регистрация - Анкета Пользователя ...