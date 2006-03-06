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Консультация, Подбор и Настройка - Скриптов, Программного обеспечения, CMS... Область знаний - Интернет Комерция. Оплата почасовая.Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
Общие принципы 1) Ядро объединяет в себе от 6 сайтов с возможностью добавления. 2) Едная регистрация для всех проектов. Модули Ядра - состоят из маленьких модулей с возможностью добавить – редактировать – удалить модуль. 1) Регистрация - Анкета Пользователя ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад
Сайт знакомств + Программисты – Менеджеры - Админы – Удаленно Сайт знакомств - аналог www.mamba.ru или www.love.rambler.ru + дополнения Анкета с вопросами - Конструктор - Модули Возможность добавить и удалить модуль. Подмигнуть – Послать сюрприз – ...Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт18 лет назад
CMS – Регистрация – Анкета - Аккаунт – Поиск… Макеты сайтов Данного проекта www.maxoof.com www.oofkey.com www.oofweb.com www.oofpay.com www.goodbail.com www.8oof.com 1) Подбор или разработка CMS 2) Регистрация и Анкета Полный аналог www.mamba.ru Возможность Полного редактирование вопросов и функций. Количество вопросов от 5 до ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт18 лет назад