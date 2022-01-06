opencarthelp

Профессиональная помощь CMS Opencart.

Разработка, доработка, поддержка e-commerce решений на CMS Opencart.

Профессиональный подход,

опыт в e-commerce от 10+ лет,

состою в англоязычном community opencart.

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Верстка: Gulp / HTML5 ( Pug ) / CSS3 ( SASS / LESS ) / Bootstrap / Jquery

Программирование: PHP / JavaScript

Базы данных: Mysql / Mysqli / PostgreSQL

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Если у Вас есть тз или список задач - напишите мне,

подготовлю индивидуальное кп, предложу несколько возможных вариантов реализации.

По интересующим Вас вопросам на связи с 10.00 - 20.00 ежедневно, сб-вс - выходные.