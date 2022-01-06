opencarthelp

Профессиональная помощь CMS Opencart.
Разработка, доработка, поддержка e-commerce решений на CMS Opencart.
Профессиональный подход,
опыт в e-commerce от 10+ лет,
состою в англоязычном community opencart.
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Верстка: Gulp / HTML5 ( Pug ) / CSS3 ( SASS / LESS ) / Bootstrap / Jquery
Программирование: PHP / JavaScript
Базы данных: Mysql / Mysqli / PostgreSQL
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Если у Вас есть тз или список задач - напишите мне,
подготовлю индивидуальное кп, предложу несколько возможных вариантов реализации.
По интересующим Вас вопросам на связи с 10.00 - 20.00 ежедневно, сб-вс - выходные.
Действие аккаунта приостановлено!