Автор, исполнитель, диктор, звукорежиссёр - к Вашим услугам.

Творческий подход, креатив и выполнение требований заказчика.

Вас ждет получение качественного продукта максимум в двухдневный срок.

Всегда открыт для сотрудничества.



Профессиональный подход и качество:

Я в деле. Обладаю гибким и приятным тембром. Функционирую в собственной студии звукозаписи. Имею большой опыт в области озвучивания текстов, исполнения песен, различных пародий. В основном работаю в вечерние часы и ночное время.

* Есть возможность записи женского голоса - работаю в команде с профессиональным диктором Екатериной Рогачевой.



Нужно для заказа:

Заказчику необходимо предоставить текст для озвучивания, обозначить ударения в ключевых словах, указать на желаемый стиль исполнения и характер звучания.

Запись для: Ролика, рекламы, презентации, аудиокниги, пародии, курсов, подкастов и т.п.

Голос: Мужской голос (*Женский голос)

Возраст: Молодежный, Взрослый

Язык озвучки: Русский