oplotov

Максим oplotov

 
34 годаРоссия/Ухта
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Автор, исполнитель, диктор, звукорежиссёр - к Вашим услугам.

Творческий подход, креатив и выполнение требований заказчика.
Вас ждет получение качественного продукта максимум в двухдневный срок.
Всегда открыт для сотрудничества.

Профессиональный подход и качество:
Я в деле. Обладаю гибким и приятным тембром. Функционирую в собственной студии звукозаписи. Имею большой опыт в области озвучивания текстов, исполнения песен, различных пародий. В основном работаю в вечерние часы и ночное время.

* Есть возможность записи женского голоса - работаю в команде с профессиональным диктором Екатериной Рогачевой.

Нужно для заказа:
Заказчику необходимо предоставить текст для озвучивания, обозначить ударения в ключевых словах, указать на желаемый стиль исполнения и характер звучания.

Запись для: Ролика, рекламы, презентации, аудиокниги, пародии, курсов, подкастов и т.п.

Голос: Мужской голос (*Женский голос)

Возраст: Молодежный, Взрослый

Язык озвучки: Русский

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