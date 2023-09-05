Творческий подход, креатив и выполнение требований заказчика.
Вас ждет получение качественного продукта максимум в двухдневный срок.
Всегда открыт для сотрудничества.
Профессиональный подход и качество:
Я в деле. Обладаю гибким и приятным тембром. Функционирую в собственной студии звукозаписи. Имею большой опыт в области озвучивания текстов, исполнения песен, различных пародий. В основном работаю в вечерние часы и ночное время.
* Есть возможность записи женского голоса - работаю в команде с профессиональным диктором Екатериной Рогачевой.
Нужно для заказа:
Заказчику необходимо предоставить текст для озвучивания, обозначить ударения в ключевых словах, указать на желаемый стиль исполнения и характер звучания.
Запись для: Ролика, рекламы, презентации, аудиокниги, пародии, курсов, подкастов и т.п.
Голос: Мужской голос (*Женский голос)
Возраст: Молодежный, Взрослый
Язык озвучки: Русский
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