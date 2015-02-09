Здравствуйте, уважаемые пользователи сервиса Weblancer!

Благодарю, что заинтересовались моим резюме.

Предлагаю Вам услуги по написанию текстов (копирайт, рерайт) от креативного, творческого, ответственного специалиста.

Почему именно я?

1. Соблюдение сроков. Не пропадаю, не исчезаю, не сливаюсь.

2. Моя работа не нуждается в доработках. В случае конструктивных замечаний, правки вносятся в кратчайшие сроки.

3. Серьезный подход к работе. «Сказал – сделал!» — мое неизменное кредо.

4. Удобная оплата. Заказчики имеют возможность вносить оплату по удобной для них системе: WebMoney (WMR, WMZ, WMU), Яндекс.Деньги или карточка Сбербанк и Кукуруза (Евросеть).

5. «Еще вчера» — услуги срочного и сверхсрочного написания текстов.

6. Большой опыт в сфере написания текстов.

Услуги:

-копирайт;

- рерайт;

- продающие тексты;

- описания товаров;

- seo-тексты;

- нейминг;

- слоган;

- редактирование текстов