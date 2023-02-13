orangebunny

Дизайн Здравствуйте! Я профессиональный дизайнер. Работаю по следующим направлениям: разработка логотипов и фирменного стиля;

создание собственных дизайнов;

работа в программах пакета Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) и рисунок эскизов от руки;

определение визуального представления концепции и общего стиля выпускаемого продукта, а также умение направить внимание зрителя на нужную деталь;

обработка, ретушь и стилизация изображений/фотографий;

создание и разработка иллюстраций;

инфографика. Все правки бесплатные! Портфолио: https://www.behance.net/58684ca4 Инстаграм: https://www.instagram.com/fanyabzzz/ InDesignIllustratorPhotoshopИнфографика

Я против войны в Украине !