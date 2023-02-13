orangebunny

Дизайн
Здравствуйте!
Я профессиональный дизайнер. Работаю по следующим направлениям:
разработка логотипов и фирменного стиля;
создание собственных дизайнов;
работа в программах пакета Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) и рисунок эскизов от руки;
определение визуального представления концепции и общего стиля выпускаемого продукта, а также умение направить внимание зрителя на нужную деталь;
обработка, ретушь и стилизация изображений/фотографий;
создание и разработка иллюстраций;
инфографика.
Все правки бесплатные!
Портфолио: https://www.behance.net/58684ca4
Инстаграм: https://www.instagram.com/fanyabzzz/
Я против войны в Украине!