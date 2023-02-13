orangebunny

Анна Афонина orangebunny

 
27 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайн

Здравствуйте!

Я профессиональный дизайнер. Работаю по следующим направлениям:

  • разработка логотипов и фирменного стиля;

  • создание собственных дизайнов;

  • работа в программах пакета Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) и рисунок эскизов от руки;

  • определение визуального представления концепции и общего стиля выпускаемого продукта, а также умение направить внимание зрителя на нужную деталь;

  • обработка, ретушь и стилизация изображений/фотографий;

  • создание и разработка иллюстраций;

  • инфографика.

    Все правки бесплатные! 

    Портфолио: https://www.behance.net/58684ca4

    Инстаграм: https://www.instagram.com/fanyabzzz/

InDesignIllustratorPhotoshopИнфографика