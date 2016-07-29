ordentop_ivan

Здравствуйте. Нужно выполнять перевод с французского на польский язык, объем 50 страниц. По срокам до 5 августа, но к работе нужно преступить в ближайшее время. Бюджет: по договоренности
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Нужно перевести документ на эстонский язык. Чем раньше тем лучше.Переводы6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно выполнить перевод с венгерского на русский язык Объем 6 страниц До завтрашнего утраПереводы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно перевести с иврита на русский язык 1,5 страницы, на сегодня.Переводы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Ищу переводчика с русского на итальянский язык. Перевести нужно маленькую (50 страниц) книжку до 5 августа.Переводы17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен переводчик французского языка для перевода художественного сочинения, 15 страниц Перевести нужно до 1го августа.Переводы21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется переводчик для перевода художественной книжки (200 страниц) По срокам - до конца августаПереводы27 заявокЗакрыт9 лет назад